Россия пытается увеличить объем и точность ударов по ближнему тылу Украины, – ISW
- Россия пытается увеличить эффективность ударов по тылу, создав новые FPV-дроны на оптоволокне с ретранслятором.
- Дроны-ретрансляторы могут пролетать до 50 – 60 километров, тогда как обычные лишь 25 – 30.
Россияне пытаются увеличить объем и точность ударов по украинскому тылу, чтобы еще больше усложнить логистику защитников. Для этого враг продолжает развивать беспилотные технологии.
Об этом говорится в отчете ISW за 21 сентября, передает 24 Канал. Связанный с Кремлем военный блогер заявил о разработке оптоволоконных FPV-дронов с ретранслятором, которые потенциально могут в 4 раза увеличить дальность действия беспилотников на передовой.
Что известно о новых российских FPV-дронах?
Российские дроны на оптоволокне устойчивы к помехам украинской радиоэлектронной борьбы, тогда как беспилотники-ретрансляторы расширяют сигналы связи, действуя как ретрансляционная станция.
В Институте изучения войны считают, что такую разработку оккупанты смогут использовать для защиты других БпЛА и повышения эффективности и точности ударов по ближнему тылу Украины.
В частности, один российский военкор утверждал, что новосозданные дроны-ретрансляторы могут пролетать 50 – 60 километров, тогда как обычные дроны на оптоволокне способны преодолевать лишь 25 – 30.
Использование Россией дронов-ретрансляторов с большей дальностью полета позволит российским войскам наносить более точные удары и проникать глубже в тыл Украины, особенно вдоль наземных линий коммуникаций, что еще больше усложнит логистику украинской передовой,
– отметили в ISW.
Как россияне вредят украинской логистике?
К слову, 21 сентября противник заявил о якобы создании "килл-зоны" примерно на 45 километров от линии фронта в направлении Волчанска и Купянска.
Справка: "килл-зона" – территория непосредственно у линии фронта, где большое количество тактических ударных и разведывательных дронов создает повышенный риск для любой техники и личного состава, попадающей в эту зону.
Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил в статье, опубликованной 20 сентября в газете Wall Street Journal, что российские войска сейчас систематически бьют по украинским логистическим маршрутам, складам, дорогам и эвакуационным путям, хотя еще в 2024 году такие удары были редкими.
По словам сержанта украинской разведывательной части, антидронные сетки над дорогами является несовершенным решением, поскольку российские операторы поражают столбы, что их поддерживают.
В то же время глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин рассказал о постоянном ремонте повреждений таких сеток.
ISW ранее оценивал, что российские силы достигают определенных результатов в блокировании воздушного пространства с помощью дроновых ударов по украинским наземным линиям коммуникаций, что позволяет России продвигаться на востоке Украины, и что последние инновации в сфере беспилотников, вероятно, усилят эти эффекты,
– подытожили аналитики.
Немцы могли поставлять Украине новый дрон: что известно
На выставке DSEI в Лондоне немецкий оборонный гигант Rheinmetall показал свою новую разработку – дрон-камикадзе FV-014.
Компания отметила, что беспилотник "проверен в боях", поэтому аналитики Defense Express предположили, что его прототипы действительно могли быть испытаны в реальных боевых условиях, то есть на линии соприкосновения российско-украинской войны.
По данным издания EDR Magazine, FV-014 является классическим барражирующим боеприпасом со взлетным весом в 14 килограммов и электрическим двигателем. Дальность полета составляет 100 километров, а время в воздухе – 60 минут. Боевая часть комбинированного кумулятивно-осколочного типа HEDP весит 5 килограммов.