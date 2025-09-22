Росіяни намагаються збільшити обсяг і точність ударів по українському тилу, аби ще більше ускладнити логістику захисників. Для цього ворог продовжує розвивати безпілотні технології.

Про це йдеться у звіті ISW за 21 вересня, передає 24 Канал. Пов'язаний із Кремлем військовий блогер заявив про розробку оптоволоконних FPV-дронів із ретранслятором, які потенційно можуть у 4 рази збільшити дальність дії безпілотників на передовій.

Що відомо про нові російські FPV-дрони?

Російські дрони на оптоволокні стійкі до перешкод української радіоелектронної боротьби, тоді як безпілотники-ретранслятори розширюють сигнали зв'язку, діючи як ретрансляційна станція.

В Інституті вивчення війни вважають, що таку розробку окупанти зможуть використовувати для захисту інших БпЛА та підвищення ефективності й точності ударів по ближньому тилу України.

Зокрема, один російський військкор стверджував, що новостворені дрони-ретранслятори можуть пролітати 50 – 60 кілометрів, тоді як звичайні дрони на оптоволокні здатні долати лише 25 – 30.

Використання Росією дронів-ретрансляторів із більшою дальністю польоту дозволить російським військам завдавати більш точних ударів і проникати глибше в тил України, особливо вздовж наземних ліній комунікацій, що ще більше ускладнить логістику української передової,

– зазначили в ISW.

Як росіяни шкодять українській логістиці?

До слова, 21 вересня противник заявив про нібито створення "кіл-зони" приблизно на 45 кілометрів від лінії фронту в напрямку Вовчанська та Куп'янська.

Довідка: "кіл-зона" – територія безпосередньо біля лінії фронту, де велика кількість тактичних ударних і розвідувальних дронів створює підвищений ризик для будь-якої техніки та особового складу, що потрапляє в цю зону.

Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець заявив у статті, опублікованій 20 вересня в газеті Wall Street Journal, що російські війська наразі систематично б'ють по українських логістичних маршрутах, складах, дорогах та евакуаційних шляхах, хоча ще у 2024 році такі удари були рідкісними.

За словами сержанта української розвідувальної частини, антидронові сітки над дорогами є недосконалим рішенням, оскільки російські оператори вражають стовпи, що їх підтримують.

Водночас голова військової адміністрації Донецької області Вадим Філашкін розповів про постійний ремонт пошкоджень таких сіток.

ISW раніше оцінював, що російські сили досягають певних результатів у блокуванні повітряного простору за допомогою дронових ударів по українських наземних лініях комунікацій, що дозволяє Росії просуватися на сході України, і що останні інновації у сфері безпілотників, ймовірно, посилять ці ефекти,

– підсумували аналітики.

