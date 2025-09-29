Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал признание премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нарушения украинской границы венгерскими дронами. По его словам, здесь есть и хорошая, и плохая новость.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сибиги на его странице в соцсети Х.

Как в МИД реагируют на заявления Венгрии?

По словам Андрея Сибиги, хорошая новость заключается в том, что Виктор Орбан признал: определенные дроны все же залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии.

Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?

– добавил он.

В то же время Сибига подчеркнул, что негативным остается то, что Орбан все еще остается "отравленным российской пропагандой".

Он добавил, что Украина ожидает позицию премьера относительно государственного суверенитета и независимости только после того, как Венгрия избавится от зависимости от российских энергоносителей. По словам министра, на этом уже неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры".

Что сказал Орбан об Украине?