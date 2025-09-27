Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что ему нужно удержаться на своей должности. Однако самое главное, что побуждает к таким нападкам Орбана, есть деньги.
Чего добивается Орбан своими нападками?
Директор Института мировой политики отметил, что Орбан ведет последовательную кампанию с прицелом на парламентские выборы весной следующего года. Эту кампанию можно определить фразой – "ставка больше жизни".
Орбан понимает, что если он потеряет премьерское кресло, его ждут не только моральные страдания, но и судебные преследования. Поэтому он идет на постоянное обострение.
Эту ставку он хочет выиграть не только благодаря Украине. Объектом для своего троллинга и критики он использовал также Урсулу фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии).
Он выбрал Украину и руководство ЕС, чтобы получить больше денег для Венгрии,
– подчеркнул Магда.
Благодаря программе SAFE (новая программа ЕС, которая должна укрепить оборонную промышленность и повысить готовность стран защищать свои интересы) Венгрия получает несколько миллиардов евро на модернизацию своей системы защиты. Европа не может исключить венгров из этой программы, ведь страна имеет границу с Украиной, где идет война.
Интересно! Орбан наложил вето на внедрение санкций против России. Евросоюз планирует выделить стране 500 миллионов евро, чтобы венгерский премьер его снял.
Нападки Орбана на ЕС и Украину: какими были заявления?
- Еще летом Орбан заявил, что Трамп якобы "съел на завтрак" Урсулу фон дер Ляйен, комментируя соглашение между США и ЕС.
- Также он предположил, что после завершения войны Украина будет разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную. По его словам российская уже существует, остается вопрос, какие регионы в нее войдут.
- Уже позже Орбан заявил, что Венгрия не имеет антиукраинской позиции и заинтересована в будущем Украины. В то же время, по его словам, ЕС поддерживает войну, чтобы претендовать на статус великой державы.
- 27 сентября премьер-министр Венгрии обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой "не преследовать" его страну. Он добавил, что Украина бы давно распалась без поддержки НАТО и ЕС.