Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что ему нужно удержаться на своей должности. Однако самое главное, что побуждает к таким нападкам Орбана, есть деньги.

Чего добивается Орбан своими нападками?

Директор Института мировой политики отметил, что Орбан ведет последовательную кампанию с прицелом на парламентские выборы весной следующего года. Эту кампанию можно определить фразой – "ставка больше жизни".

Орбан понимает, что если он потеряет премьерское кресло, его ждут не только моральные страдания, но и судебные преследования. Поэтому он идет на постоянное обострение.

Эту ставку он хочет выиграть не только благодаря Украине. Объектом для своего троллинга и критики он использовал также Урсулу фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии).

Он выбрал Украину и руководство ЕС, чтобы получить больше денег для Венгрии,

– подчеркнул Магда.

Благодаря программе SAFE (новая программа ЕС, которая должна укрепить оборонную промышленность и повысить готовность стран защищать свои интересы) Венгрия получает несколько миллиардов евро на модернизацию своей системы защиты. Европа не может исключить венгров из этой программы, ведь страна имеет границу с Украиной, где идет война.

Интересно! Орбан наложил вето на внедрение санкций против России. Евросоюз планирует выделить стране 500 миллионов евро, чтобы венгерский премьер его снял.

