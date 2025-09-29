Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сибиги на его странице в соцсети Х.
Как в МИД реагируют на заявления Венгрии?
По словам Андрея Сибиги, хорошая новость заключается в том, что Виктор Орбан признал: определенные дроны все же залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии.
Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?
– добавил он.
В то же время Сибига подчеркнул, что негативным остается то, что Орбан все еще остается "отравленным российской пропагандой".
Он добавил, что Украина ожидает позицию премьера относительно государственного суверенитета и независимости только после того, как Венгрия избавится от зависимости от российских энергоносителей. По словам министра, на этом уже неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры".
Что сказал Орбан об Украине?
Недавно Виктор Орбан заявил, что Украина не является суверенной. А потому, по мнению премьера Венгрии, она не имеет права возмущаться из-за венгерских дронов в своем воздушном пространстве.
Политик также посоветовал Владимиру Зеленскому "развернуться на восток", ведь там настоящая угроза. Он отметил, что никто не хочет нападать на Украину со стороны НАТО.
Стоит отметить, что ранее в Венгрии уже заявляли, что Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. Такой позицией отличился в частности заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр.