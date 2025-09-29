Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сибіги на його сторінці в соцмережі Х.

Як в МЗС реагують на заяви Угорщини?

За словами Андрія Сибіги, хороша новина полягає в тому, що Віктор Орбан визнав: певні дрони все ж залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини.

Міністре Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"? Погано зістарився?

– додав він.

Водночас Сибіга підкреслив, що негативним залишається те, що Орбан усе ще залишається "отруєним російською пропагандою".

Він додав, що Україна очікує на позицію прем'єра щодо державного суверенітету та незалежності лише після того, як Угорщина позбудеться залежності від російських енергоносіїв. За словами міністра, на цьому вже неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери".

Що сказав Орбан про Україну?