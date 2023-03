Ордер для Путина: все нюансы относительно задержания и наказания агрессора

Поговорим без эмоций о случившемся вчера в связи с выдачей ордера на арест Путина. Спала волна эмоций и радостей, которые разделяли и наши друзья из близких по проблематике стран, с оккупированными Россией территориями и жертвами. С холодным умом будет легче настраиваться на следующие шаги.

В ближайшее время Путина не задержат

Политически шаг очень мощный со стороны Международного уголовного суда, потому что лично глава России становится более токсичным в момент истории, когда текущее положение дел становится нормой. Коалиции строятся не только вокруг Украины.

Некоторые игроки хотят занимать позицию между двумя лагерями. В Нью-Йорке, например, из уст представителей более лояльных к вооруженному конфликту государств было слышно ноты: "Ну достаточно уже, надо останавливаться, начинать говорить. Хватит уже столько об Украине (4 резолюции в год, спецзаседание Генассамблеи и т.п.)". В такой момент и должно прилететь такое решение.

Владимира Путина ни задержат в ближайшее время, потому что прецеденты с ордерами уже были, ни осудят. Вопрос не только в юрисдикции МУС, которую не признает Россия, но и невозможности проведения слушаний без экстрадиции, физического присутствия подозреваемого. Впрочем, сами эпизоды могут и должны быть расследованы. Вероятно, что военное преступление по депортации детей будет переквалифицировано в геноцид.

есть действия, направленные на полное или частичное уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы через убийство членов группы, нанесение серьезного телесного или ментального вреда, создание непригодных для выживания условий, контроль за деторождением конкретной группы, насильственная передача детей от одной в другую группу (фактически, уничтожение идентичности). Именно об этом и будет идти речь относительно незаконного перемещения детей. Доказательств публичных очень много.

Наказание должны нести как лица, совершавшие геноцид (исполнители), так и лица, которые его планировали (лица с формальными или неформальными властными полномочиями), призывали к его совершению (медиа).

Конвенция обязывает государства-участники обеспечивать качественную законодательную базу в пределах местной юрисдикции. А вот осуждение за совершение этого преступления должно производиться либо судом государства, на территории которого совершено геноцидное преступление, либо МУС. Выдача обвиняемых не является политическим преследованием, регулируется местным законодательством и международными договорами.

В каком случае государства могут не передать Путина суду

Ордер на задержание объявлен накануне встречи российского и китайского лидеров. В этом могли быть заинтересованы не только мы в целом, но и наши западные партнеры. Обратите внимание, что в этом же месяце в американских медиа опубликованы инсайты по блокированию Пентагоном передачи доказательств по военным преступлениям в МУС (потому что США тоже не признают его юрисдикции).

Конечно, правдивость информации можно подвергать сомнению, но есть одно "но". МУС работает над увеличением своего влияния и веса в системе международного права и судопроизводства. Ставки со всех сторон повышены по максимуму.

Активность МУС никоим образом не ставит под сомнение необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии, потому что преступление против мира хотя и хочет, но не может расследоваться в МУС. А ad hoc трибунал поможет обойти позицию по поводу невозможности осуждения лица без его присутствия в суде. Поэтому будет только win – win, если вместо конкуренции идей все будут видеть потенциальную синергию.

По части 1 статьи 59 Римского устава государство-участник, получившее прошение о предварительном аресте или аресте и передаче любого лица в Суд, безотлагательно принимает меры для ареста такого лица в соответствии со своим законодательством. В настоящее время участниками Римского устава являются 123 страны, и каждая из них обязана принять соответствующие безотлагательные меры. В то же время, передача арестованного человека состоит из ряда процедур и может занять немало времени.

Если МУС будет иметь информацию о пребывании Путина в стране-участнице Римского устава, Суд направит к этому государству просьбу об аресте и передаче его в свое распоряжение.

В случае проблем, которые могут препятствовать выполнению или исключать возможность исполнения такой просьбы, государство безотлагательно проведет консультации с Судом. К таким проблемам относятся обстоятельства, при которых арест и передача человека потребуют от государства нарушения существующих ранее договорных обязательств по отношению к другому государству.

Предмет для дискуссий

Кроме того, Римский устав предусматривает, что Суд не может сразу обращаться к государствам с просьбами о помощи или передаче человека в свое распоряжение, когда это требует от государства действий, противоречащих его международно-правовым обязательствам в отношении государственного или дипломатического иммунитета личности или имущества третьего государства. Сначала Суд должен заручиться сотрудничеством такого третьего государства по отказу от иммунитета.

Впрочем, содержание этой статьи Устава до сих пор является предметом дискуссий среди экспертов по международному уголовному праву. Например, авторы комментария "Commentary on the Law of International Criminal Court" обратили внимание, что при разработке проекта Римского устава этим положениям не уделяли наибольшего внимания. Однако они оказались одними из самых противоречивых.

В частности, неоднозначны понятия "третье государство" и "обязательства по международному праву", вопросы распространения этой статьи на различные виды иммунитета, а также конфликт юрисдикций – международной и национальной. Ответ на эти спорные вопросы может дать только Суд.

В контексте привлечения к ответственности высших должностных лиц, имеющих государственный или дипломатический иммунитет, следует упомянуть дело против президента Судана Омара аль-Башира. Тогда ряд стран-участниц Римского устава отказались арестовывать и передавать его, несмотря на требование Суда. Подобные сложности могут возникнуть и с арестом Путина.

После передачи человека в Суд или его добровольной явки Палата досудебного производства проводит слушания, чтобы утвердить обвинение. На их основании прокурор намерен требовать проведения судебного разбирательства. Слушания проводятся в присутствии прокурора и, как правило, обвиняемого, а также его защитника.

Если обвиняемый скрывается или его местонахождение установить невозможно, Суд принимает обоснованные меры, чтобы обеспечить его явку. Это нужно, чтобы проинформировать этого человека о выдвинутых против него обвинениях, а также о намерении провести слушания с целью утверждения этих обвинений.

Если все меры не принесли результата, Палата досудебного производства может по просьбе прокурора или по собственной инициативе провести слушания при отсутствии обвиняемого и утвердить обвинение. На их основании прокурор намерен требовать судебного разбирательства. Тогда обвиняемого может представлять защитник. Однако в том случае, если Палата досудебного производства установит, что это отвечает интересам правосудия.

В то же время Римский устав предусматривает, что в ходе судебного разбирательства присутствие обвиняемого обязательно. Иными словами, в отсутствие обвиняемого (in absentia) МУС дела не рассматривает.