Новое важное заявление из США

Однако за новостями следить можно уже. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого называют потенциальным соперником Дональда Трампа на республиканских праймериз, прояснил свою позицию по отношению к Украине.

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"Хотя США имеют много важных национальных интересов, дальнейшее ввязывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них". Такое заявление ДеСантис сделал, отвечая на опросник консервативного ведущего Такера Карлсона. Его разослали нескольким возможным кандидатам от республиканцев (хотя сам ДеСантис пока не делал официальных заявлений о своем баллотировании).

Как отмечает New York Times, позиция ДеСантиса совпадает с видением Трампа, призвавшего к окончанию войны путем "мирного соглашения", которое бы не исключало территориальных уступок Украины.

В то же время она отличается от мнений других возможных республиканских кандидатов, таких как бывший вице-президент Майк Пенс или экс-посол США в ООН Никки Гейли. Они назвали борьбу Украины борьбой за свободу, а также призвали поддерживать украинцев.

Словом, такая вот история. Будем внимательно следить за заявлениями других американских политиков и потенциально важных игроков.