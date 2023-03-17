Нова важлива заява з США

Однак за новинами стежити можна вже. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс, якого називають потенційним суперником Дональда Трампа на республіканських праймеріз, прояснив свою позицію щодо України.

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"Хоча США мають багато важливих національних інтересів, подальше вплутування в територіальний спір між Україною та Росією не є одним із них". Таку заяву ДеСантіс зробив, відповідаючи на опитувальник консервативного ведучого Такера Карлсона. Його розіслали кільком імовірним кандидатам від республіканців (хоча сам ДеСантіс поки не робив офіційних заяв про своє балотування).

Як зазначає New York Times, позиція ДеСантіса збігається із баченням Трампа, який закликав до закінчення війни через "мирну угоду", яка б не виключала територіальних поступок України.

Водночас вона відрізняється від думок інших можливих республіканських кандидатів, як-от колишнього віцепрезидента Майка Пенса чи експосолки США в ООН Ніккі Гейлі. Вони назвали боротьбу України боротьбою за свободу, а також закликали підтримувати українців.

Словом, така от історія. Будемо уважно стежити за заявами інших американських політиків та потенційно важливих гравців.