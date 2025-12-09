В шаге от Запорожья: россияне превратили Орехов в призрак и охотятся за последними гражданскими

Россия продвигается на Запорожье. В Орехове они ведут сафари на гражданских. В целом можно говорить, что враг использует тактику огненного вала, то есть уничтожает все и заходит в мертвый город или село.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Украинский свидетель".

Зачем россиянам Орехов?

Через этот город они стремятся приблизиться к Запорожью, чтобы в дальнейшем обстреливать областной центр из артиллерии. Сейчас Орехов расположен всего в 7 – 10 километрах от зоны боевых действий.

Из почти 15 тысяч жителей до полномасштабной войны здесь остается около семисот человек. Орехов превратился в город-призрак, он заполнен вражескими дронами. Почти вся инфраструктура там находится в непригодном для проживания состоянии – из-за прилетов ракет, артиллерии и дронов.

И это единственный близкий к линии соприкосновения город, в который позволили проехать съемочной группе, в частности, корреспонденту Ukrainian Witness Виктории Пинчук. В других городах слишком опасно.

Репортаж "Украинского свидетеля" из Орехова: смотрите видео

Журналистов провел Ореховым пресс-офицер 65 отдельной механизированной бригады Сергей Скибчик. Бойцы держат рубежи на этом направлении уже более трех лет.

Сейчас россияне, например, по Орехову очень активно гоняются за гражданскими на велосипедах, за пешеходами, за гражданскими автомобилями – там, где как раз нет тоннелей антидроновых. Очень эффективное оружие, которое они используют, единственная, – это тактика запугивания, тактика террора, запугивания гражданского населения,

– рассказал Скибчик.

По дороге в Орехов есть антидроновые тоннели, и они довольно эффективны. Впрочем, их желательно было создать раньше – хотя бы в 2024 году. А из-за ударных дронов килл-зона на фронте сильно увеличивается. Сейчас она составляет до 30 километров – против полутора – двух в начале 2022 года.

Показываем Орехов на карте Deep State

Россияне применяют неизвестное химическое оружие со страшными последствиями

Ореховское направление, по большому счету, – это прямая дорога к морю, в Мелитополь. И поэтому они, конечно, хотят ее полностью контролировать. (...) Им просто нужны эти территории без людей,

– сказал пресс-офицер.

Также этот участок, занятый ВСУ, мешает обстреливать Запорожье из артиллерии. Поэтому ситуация стабильно напряженная все время.

За прошедшую неделю враг 4 раза сбросил неизвестное химическое вещество, из-за чего погибли несколько украинских военных. От химического оружия неизвестного происхождения люди умирают, не дождавшись эвакуации, – на бойцах начинает расползаться одежда и перекрывает дыхание. А исследовать, чем травят украинцев, не удается – часто корпус боеприпаса просто невозможно вынести с позиций для изучения.

С начала 2025 года на Ореховском направлении оккупанты почти 50 раз применили химическое оружие – то есть нарушили международные конвенции.

Могут ли россияне захватить Орехов?

На Запорожье враг имеет определенные тактические успехи. А еще имеет достаточно ресурсов для масштабного наступления.

Интересно! У оккупантов здесь много штурмовых подразделений, которые состоят из большого количества иностранцев. Их специально ставят в межнациональные группы, чтобы те не понимали друг друга и не смогли договориться, например, о сдаче в плен.

Буквально 21 ноября был механизированный штурм – тремя колоннами россияне пробовали наступать. Две колонны подорвались на наступательных заграждениях, только одна доехала, в составе танка и БТР, ну и мотоциклистов также часто применяют. Они доехали сюда – их здесь попалили просто,

– сообщил Скибчик.

Пока россиянам не удается продвинуться, однако практически каждый месяц они пробуют делать новые механизированные штурмы.

А что пишут в Генштабе?

В последние дни в Генштабе информируют об одной-двух атаках, но в сторону разных населенных пунктов. Временами ситуация на направлении меняется.

Если на утро 9 декабря на Ореховском направлении было только одно боестолкновение в районе Степного, то, например, на утро 6 декабря атак было 4 – вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.