Лукашенко заявил, что "Орешник" уже в Беларуси и "заступает на боевое дежурство"

Вечером четверга, 18 декабря, самопровозглашенный белорусский президент обратился к народу и парламенту. Александр Лукашенко подтвердил прибытие ракетного комплекса "Орешник".

Более того, речь идет о якобы начале боевого дежурства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское БелТа.

Действительно ли оружие уже в Беларуси?

В Минске состоялось заседание так называемого Всебелорусского народного собрания, первый день которого был посвящен обращению самопровозглашенного президента.

Лукашенко в очередной раз предупредил, что "любое агрессивное движение" в сторону белорусских границ посчитают угрозой, а также попутно напомнил об "Орешнике".

Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство,

– убеждает политик.

Что известно о передаче "Орешника"?