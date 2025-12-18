Укр Рус
Лукашенко заявил, что "Орешник" уже в Беларуси и "заступает на боевое дежурство"
18 декабря, 18:00
2

Лукашенко заявил, что "Орешник" уже в Беларуси и "заступает на боевое дежурство"

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Лукашенко подтвердил прибытие комплекса "Орешник" в Беларусь и заявил о начале его боевого дежурства.
  • Самопровозглашенный президент также предостерег от "любого агрессивного движения" в сторону белорусских границ.

Вечером четверга, 18 декабря, самопровозглашенный белорусский президент обратился к народу и парламенту. Александр Лукашенко подтвердил прибытие ракетного комплекса "Орешник".

Более того, речь идет о якобы начале боевого дежурства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское БелТа.

Действительно ли оружие уже в Беларуси?

В Минске состоялось заседание так называемого Всебелорусского народного собрания, первый день которого был посвящен обращению самопровозглашенного президента.

Лукашенко в очередной раз предупредил, что "любое агрессивное движение" в сторону белорусских границ посчитают угрозой, а также попутно напомнил об "Орешнике".

Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство,
– убеждает политик.

Что известно о передаче "Орешника"?

  • К слову, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко ранее рассказывал, что в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на применение. Оружие будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения России.

  • Таким образом враг пытается усилить шантаж Европы, а также обезопасить "Орешник" от поражения, поскольку размещение оружия в европейской части России делает его законной целью для Сил обороны Украины.

  • Кроме того, заместитель председателя комитета российской Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что страна расширяет военное сотрудничество с Венесуэлой, которой также может передать ракетную систему.