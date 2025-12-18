Лукашенко заявив, що "Орешник" уже в Білорусі та "починає бойове чергування"
- Лукашенко підтвердив прибуття комплексу "Орешник" у Білорусь та заявив про початок бойового чергування.
- Самопроголошений президент також застеріг від "будь-якого агресивного руху" в бік білоруських кордонів.
Увечері четверга, 18 грудня, самопроголошений білоруський президент звернувся до народу і парламенту. Олександр Лукашенко підтвердив прибуття ракетного комплексу "Орешник".
Ба більше, йдеться про нібито початок бойового чергування. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське БелТа.
Дивіться також З'явилося зображення, як може виглядати "Орешник": його модельку побачили у кабінеті Лукашенка
Чи справді зброя вже в Білорусі?
У Мінську відбулося засідання так званих Всебілоруських народних зборів, перший день якого був присвячений зверненню самопроголошеного президента.
Лукашенко вкотре попередив, що "будь-який агресивний рух" у бік білоруських кордонів вважатимуть загрозою, а також принагідно нагадав про "Орешник".
Перші позиції обладнані для ракетного комплексу "Орешник". Він у нас відучора і заступає на бойове чергування,
– переконує політик.
Що відомо про передачу "Орешника"?
До слова, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко раніше розповідав, що в разі розміщення "Орешника" на території Білорусі Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на застосування. Зброя перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Росії.
У такий спосіб ворог намагається посилити шантаж Європи, а також убезпечити "Орешник" від ураження, оскільки розміщення зброї в європейській частині Росії робить її законною ціллю для Сил оборони України.
Окрім того, заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що країна розширює військову співпрацю з Венесуелою, якій також може передати ракетну систему.