Лукашенко заявив, що "Орешник" уже в Білорусі та "починає бойове чергування"

Увечері четверга, 18 грудня, самопроголошений білоруський президент звернувся до народу і парламенту. Олександр Лукашенко підтвердив прибуття ракетного комплексу "Орешник".

Ба більше, йдеться про нібито початок бойового чергування. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське БелТа.

Чи справді зброя вже в Білорусі?

У Мінську відбулося засідання так званих Всебілоруських народних зборів, перший день якого був присвячений зверненню самопроголошеного президента.

Лукашенко вкотре попередив, що "будь-який агресивний рух" у бік білоруських кордонів вважатимуть загрозою, а також принагідно нагадав про "Орешник".

Перші позиції обладнані для ракетного комплексу "Орешник". Він у нас відучора і заступає на бойове чергування,

– переконує політик.

Що відомо про передачу "Орешника"?