Боевой ракетный комплекс "Орешник" впервые заступит на дежурство: в Беларуси назвали дату

В Беларуси сообщили, что завершаются подготовительные работы для размещения российского ракетного комплекса "Орешник", который вскоре планируют поставить на первое боевое дежурство. Ранее ракету применяли только один раз во время войны против Украины в ноябре 2024 года.

Пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт рассказала пропагандистскому изданию ТАСС, когда "Орешник" поставят на боевое дежурство, пишет 24 Канал.

Смотрите также План "Б" Путина: эксперт объяснил, почему россиянам важно разместить "Орешник" именно в Беларуси

Когда путинский "Орешник" впервые будет дежурить?

По словам Эйсмонт, подготовительные работы для размещения боевого комплекса "Орешник" на территории Беларуси уже завершены.

В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому все разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны,

– добавила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Известно, что Россия уже применяла баллистическую ракету промежуточной дальности "Орешник". В первый и единственный раз это произошло во время войны против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года. После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст и для его страны такую систему.

В сентябре 2025 года белорусская сторона хвасталась отработкой развертывания "Орешника" во время учений "Запад-2025", демонстрируя готовность к использованию комплекса на своей территории.

Что известно о применении ракетного комплекса "Орешник"?