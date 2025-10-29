Бойовий ракетний комплекс "Орешник" вперше заступить на чергування: у Білорусі назвали дату

У Білорусі повідомили, що завершуються підготовчі роботи для розміщення російського ракетного комплексу "Орешник", який невдовзі планують поставити на перше бойове чергування. Раніше ракету застосовували лише один раз під час війни проти України у листопаді 2024 року.

Речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт розповіла пропагандистському виданню ТАСС, коли "Орешник" поставлять на бойове чергування, пише 24 Канал.

Коли путінський "Орешник" вперше чергуватиме?

За словами Ейсмонт, підготовчі роботи для розміщення бойового комплексу "Орешник" на території Білорусі вже завершені.

У грудні поточного року він буде поставлений на бойове чергування, тому всі розмови, бути чи не бути "Орешнику", на цьому вичерпані,

– додала речниця Олександра Лукашенка.

Відомо, що Росія вже застосовувала балістичну ракету проміжної дальності "Орешник". В перший та єдиний раз це сталось під час війни проти України – удар було завдано по Дніпру у листопаді 2024 року. Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва передасть й для його країни таку систему.

У вересні 2025 білоруська сторона вихвалялась відпрацюванням розгортання "Орешника" під час навчань "Захід-2025", демонструючи готовність до використання комплексу на своїй території.

Що відомо про застосування ракетного комплексу "Орешник"?