Три машины и рота солдат: "Орешник" впервые заступил на боевое дежурство в Беларуси

Министерство обороны России сообщило о начале боевого дежурства комплекса "Лещина" на территории Беларуси. Личный состав уже прошел подготовку, а военные отрабатывают новые районы патрулирования.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ ТАСС.

Смотрите также Аналитики выяснили, где именно Россия размещает "Орешник" в Беларуси: показываем на карте

Что известно о начале боевого дежурства "Орешника" в Беларуси?

Днем 30 декабря стало известно, что российский ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности впервые начал боевое дежурство на территории Беларуси.

По информации Минобороны России, весь личный состав прошел обучение на пусковых установках и освоил системы связи, охраны и энергоснабжения. Также подготовку прошли механики-водители.

К слову, заявленная дальность ракетного комплекса "Орешник" составляет 5 – 5,5 тысячи километров.

Кроме того, в Минске похвастались видео с места происшествия. На нем показали построение около 70 российских солдат в Беларуси и колонну из трех машин: охраны, связи и обеспечения. Они выдвинулись в лесную местность и замаскировались под маскировочными сетками. В то же время самих пусковых установок на видео не продемонстрировано.

В Defense Express считают, что такое количество военных вряд ли может соответствовать штатному составу даже одного комплекса. Он должен насчитывать несколько пусковых, командный пункт, многочисленные машины связи и обеспечения. Поэтому аналитики убеждены, что фактического дежурства комплекса "Орешник" на территории Беларуси пока нет.

В то же время они не исключают возможность наращивания сил воинской части "РВСН" России на территории Беларуси.

По словам заместителя командира одной из воинских частей армии России, расчеты комплекса сейчас осваивают новые маршруты боевого патрулирования и проводят разведку потенциальных районов развертывания.

Где именно Россия разместила "Орешник" в Беларуси?