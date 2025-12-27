Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные спутниковых снимков, передает 24 Канал.

Где Россия расположила "Орешник"?

Выводы Джеффри Льюиса из Института международных исследований Миддлбери и Деккера Эвелета из организации CNA о ракетном комплексе "Арешник" в Беларуси в целом совпадают с оценками американской разведки.

Владимир Путин ранее открыто заявлял о намерении разместить в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" (ориентировочная дальность составляет до 5500 километров), но конкретное место дислокации до сих пор не разглашалось.

Впрочем, сейчас удалось несколько уточнить месторасположение комплексов. По данным исследователей, вероятно, им стала заброшенная авиабаза вблизи города Кричев Могилевской области, примерно в 307 километрах к востоку от Минска и 478 километрах к юго-западу от Москвы.

Где находится город Кричев, возле которого могли расположить "Орешник": смотрите на карте

Аналитики оценивают вероятность размещения именно там мобильных пусковых установок в 90%. Спутниковые снимки свидетельствуют об ускоренном возведении объектов, типичных для базы стратегических ракетных войск: защищенной железнодорожной инфраструктуры для транспортировки ракет и замаскированных пусковых площадок.

