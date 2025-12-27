Про це пише агенція Reuters із посиланням на дані супутникових знімків, передає 24 Канал.

Де Росія розташувала "Орешник"?

Висновки Джеффрі Льюїса з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Деккера Евелета з організації CNA про ракетний комплекс "Орешник" у Білорусі загалом збігаються з оцінками американської розвідки.

Володимир Путін раніше відкрито заявляв про намір розмістити в Білорусі ракети середньої дальності "Орешник" (орієнтовна дальність становить до 5500 кілометрів), але конкретне місце дислокації досі не розголошувалося.

Втім, нині вдалося дещо уточнити місцерозташування комплексів. За даними дослідників, ймовірно, ним стала закинута авіабаза поблизу міста Кричев Могильовської області, приблизно за 307 кілометрів на схід від Мінська та 478 кілометрів на південний захід від Москви.

Де знаходиться місто Кричев, біля якого могли розташувати "Орешник": дивіться на карті

Аналітики оцінюють ймовірність розміщення саме там мобільних пускових установок у 90%. Супутникові знімки свідчать про прискорене зведення об'єктів, типових для бази стратегічних ракетних військ: захищеної залізничної інфраструктури для транспортування ракет та замаскованих пускових майданчиків.

