Секреты ГУР и Буданов на спецоперациях: интервью с бойцом спецподразделения "Тимура"

Украина еще ни разу не превосходила врага в ресурсах за все время полномасштабного вторжения России. Оккупанты забрасывают ВСУ количеством, ведь не волнуются за недостаток оружия. Учитывая это, действия россиян абсолютно неграмотны с военной точки зрения.

Зато в ВСУ, в частности и в украинской разведке, есть свои секреты. Не всеми могут делиться, и один назвали – это умные, мотивированные, отчаянные кадры. Благодаря таким людям Украина имеет преимущество, которого Россия не достигнет даже большим количеством ресурсов.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу "Роланд"– боец шестого отряда специальных действий в составе спецподразделения "Тимура" – рассказал детали самых сложных операций. Также он ответил откровенно, действительно ли Кирилл Буданов непосредственно участвует в операциях.

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Как происходило освобождение острова Змеиный?

Спецподразделение "Тимура" провело большое количество операций. Он участвовал в освобождении острова Змеиный и возвращении под контроль Украины "вышек Бойко", деоккупации Волчанского агрегатного завода на Харьковщине. Бойцы делали рейды в Крым и на Энергодар, сражались за Бахмут и Авдеевку. У вас было большое количество операций. Какие из них были наиболее тяжелыми для вас?

Для меня – это операции в районе Энергодара. Это были тяжелые и ответственные задачи. Я там получил ранения. Чувствую, что у меня забрали там кусок здоровья и что мы не доделали то, что должны были доделать, это меня задевает. Хотелось бы взять реванш.

Могу сказать лишь то, что мы совершали много рейдовых действий, чтобы нанести поражение и потери противнику. Мы эти потери наносили, но без потерь с нашей стороны тоже не обошлось, к сожалению. Но это была большая наука, которую мы использовали в дальнейшем и сделали из нее выводы, которые позволили нам наносить больше потерь противнику в следующих операциях.

Сейчас как раз годовщина освобождения острова Змеиный. Его освободили в июне 2022 года. Как тогда удалось воплотить эту операцию в жизнь, какими были важнейшие аспекты освобождения?

Освобождение острова Змеиный было очень ответственной и многоэтапной задачей, которая осуществлялась под руководством специального подразделения "Тимура", но с привлечением очень многих родов войск.

Это была комбинированная, сложная операция, которая продолжалась до того, как остров Змеиный освободили. Прошло много времени и очень много работы остается за кулисами.

Это была сложная работа, очень ответственная. Люди рисковали жизнями для того, чтобы югу Одесской области ничего не угрожало. Мы понимали: пока Змеиный был оккупирован, вся Одесская область находилась под угрозой возможных различных саботажных, диверсионных действий противника – и даже возможного десантирования и оккупации части Одесской области или даже всей.

Поэтому мы понимали ответственность, которая перед нами стоит, и осуществили много работы – не только мы, но и другие рода войск под руководством специального подразделения "Тимура" – до того момента, пока нога первого разведчика не ступила на остров Змеиный. Сама зачистка острова Змеиный – это операция очень сложная, потому что противник оставил различные элементы минирования, и это тоже была сложная задача, даже когда мы уже туда зашли.

Но необходимо осознавать, что перед тем, как туда ступила первая нога разведчика, проделано было очень много. Эта работа была ответственной и опасной также.

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А как тогда вели себя оккупанты? Насколько остров был для них важным и насколько они пытались его удержать?

Скажем так, они очень долгое время пытались бороться за остров, потому что для них это был такой медийный провал – то, что они не способны расширить свой плацдарм, не способны перейти дальше в наступление. Они там оставили своих людей, не могли их нормально обеспечить – опять же из-за наших действий на воде. Они постоянно несли потери, и им просто не оставили выбора, кроме как бежать оттуда. Поэтому за каждый день их пребывания там – они платили кровью.



Освобождение Змеиного / Фото предоставили бойцы

После успешных наступлений украинских Сил обороны, например на Харьковщине или Херсонщине, оккупанты часто начинали обстреливать освобожденные территории. Были ли такие "удары назло" по Змеиному после его освобождения?

Да, были. Такие удары были и по Змеиному, и по Одесской области, где мы другую работу осуществляли. Они этим постоянно занимались и занимаются, но, так как им связали руки и они неспособны отбить его обратно, не способны провести операцию для того, чтобы его перехватить – то это все, что им остается: ракеты, "Шахеды" и тому подобное. Слава Богу, это не настолько чувствительно, как могло бы быть, потому что им не хватает военного таланта делать это грамотно.

Интервью с "Роландом": смотрите видео

О работе спецподразделения ГУР и ресурсах врага

На каких направлениях спецподразделение сейчас находится и как действует?

Часть нашего подразделения выполняет задачи на линии фронта, часть – за линией фронта. Наносим потери противнику, осуществляем все для того, чтобы наши земли оставались под нашим контролем, для того, чтобы вернуть их обратно.

Говорить о деталях я не могу ради безопасности наших сил и успешного выполнения задач. Часть подразделения находится на слаживании, готовится к выполнению дальнейших действий.

За 3,5 года полномасштабного вторжения война изменилась – стала более технологичной. Какие изменения почувствовали разведчики за это время?

Как мы знаем, произошло много изменений, технологических прорывов, новаторств за время полномасштабной войны, которые удивили не только противника, но и весь мир. То же повсеместное использование различных дронов, в том числе и наводных.

Для разведчиков также произошло много изменений, потому что главная задача разведчика – оставаться невидимым для противника. Это интеллектуальная работа. И там, где наши действия становятся известными, мы теряем эффект внезапности, много работы мы уже не способны выполнять.

Поэтому появление большого количества дронов повлияло негативно, но поле боя стало сложнее. Противник адаптировался – он тоже использовал различные технологические решения. Но это не значит, что задачи теперь выполнять невозможно. До сих пор есть много подразделений и людей, которые способны выполнять различные сложные задачи – классические разведывательные задачи, несмотря на все технологические изменения. И эти технические изменения работают и в нашу пользу.

Многое из того, что мы делали в 2022 году без этих средств и должны были лично делать, сейчас можно выполнять дистанционно – и поэтому нет необходимости посылать людей на непосредственную линию фронта и рисковать ими.

Но, к сожалению, совершенствуются не только Вооруженные Силы Украины, но и противник. Как вы оцениваете развитие нашего врага за время полномасштабного вторжения? Насколько изменились ресурсы и действия захватчиков?

Противник имеет большое преимущество над нами в ресурсах – и он его всегда имел.

Необходимо осознавать, что за все время полномасштабной войны не было такого момента, когда мы превосходили противника в ресурсах. Он имеет огромные ресурсы, поэтому способен адаптироваться, как-то восстанавливаться, приспосабливаться. Очень многое он одалживает у нас.

Преимущественно в течение войны новаторами были именно мы. Мы были теми, кто адаптировался, находил нестандартные решения для того, чтобы наносить им потери. Противник использует, в частности, наши наработки. Поскольку у него много денег, он сможет масштабировать это значительно больше.

У него есть союзники, которые тоже помогают ему в его целях. Противник всегда использует ресурсы неграмотно. Из-за того, что он имеет их в избытке, он просто "забрасывает" ими фронт, потому что чувствует, что их много, и поэтому использует их нецелесообразно.

Та же бронетехника, которой противник "давил" нас в 2022 – 2023 годах, ее запасы уже преимущественно исчерпаны. Присутствие в море со стороны противника полностью нивелировано. Мы – страна, у которой почти нет флота, но мы практически все их ресурсы загнали туда, и они уже не способны ими пользоваться. То есть противник способен использовать свой ресурс в плане количества, а не качества. Этот потенциал у него не раскрыт – он не способен его полностью реализовать из-за неграмотности.

Возможно ли бороться с ресурсами врага? Если говорить о комбинированных способах, какие составляющие здесь играют наибольшую роль?

По моему мнению, самый главный фактор, который позволяет нам преобладать над противником, – это качество наших операций и наших действий. Качество базируется на ситуации с кадрами. Часто сейчас люди преуменьшают вклад человека в войну, потому что все вокруг сосредоточены на дронах, есть еще какие-то технологические решения. За всем этим стоят умные люди, которые этим управляют.

Когда есть умные, мотивированные, отчаянные кадры, они способны наносить противнику такие поражения и такое преимущество, которое невозможно достичь просто наличием большого количества ресурсов. Это был наш секрет с начала полномасштабной войны.

Так остается и сейчас. Люди, у которых есть талант и мотивация защищать землю, достигают преимущества над противником, которого просто гонят, потому что так решил "великий лидер" у них там, в Кремле.

Как попасть в спецподразделение ГУР "Тимура"?

Как попасть в спецподразделение и насколько здесь важны специфические знания, умения?

Я скажу так: я в разведке уже довольно долго времени провел, еще до того, как технологии стали актуальными. Нас всегда учили и нам говорили, что разведка – это прежде всего деятельность интеллектуальная. Поэтому для кандидатов самое главное – иметь острый ум, способность мыслить креативно и нестандартно. Далее в зависимости от того, что человеку нравится, от его морально-деловых качеств, можно развиваться в профессии.

Но первоочередное – это то, что если человек имеет интеллект и высокую мотивацию защищать нашу землю, то мы сможем ему найти работу. Если это человек отчаянный, храбрый, его место может быть в разведке спецназначения, и он будет вступать с противником в ближний бой и осуществлять различные засадные рейды, действия и так далее.

Если это человек, который больше склонен к техническому мышлению, то это оператор дрона. Если он вообще хитрый – возможно, это агентурная работа в тылу противника. Самое главное – это наличие интеллекта и мотивации. Это главные качества. А дальше мы ей предложим ту профессию, которая подойдет лучше всего для ее талантов.

Но этот путь не будет легким, требования большие. Мотивация необходима именно для того, чтобы человек понимал, ради чего мы стоим – ради того, чтобы мы могли жить, для того, чтобы в Украине было будущее, чтобы у украинских детей было будущее, поэтому работы много, ее надо выполнять и не жалеть себя.

Перед разведчиками всегда стоят разные задачи, и их работа очень динамична. Могли бы вы рассказать, как проходит подготовка разведчиков? В частности, как происходит базовая общая военная подготовка, насколько она специализированная и сложнее обычной и как она готовит к различным вызовам?

Пребывание в тылу противника – это больше уже относится к профессиональной подготовке, а не базовой. Но базовую у нас обязательно проходят все, потому что каждый должен понимать: даже если он оператор дрона, то он может находиться в нескольких километрах от линии фронта. Линия фронта – динамичная. Завтра может произойти вклинение или прорыв, и оператору дрона уже необходимо вступать в ближний бой с противником.

То есть минимум знаний и понимание того, как выполнять задачи пехотинца или разведчика, должны быть у всех. И поэтому этот минимум присутствует во всех, потому что это необходимо не только для того, чтобы в случае попадания в экстремальную ситуацию быть способным ее выполнить, но и для того, чтобы эти люди, которые не работают непосредственно на линии соприкосновения, понимали сложности и понимали тот путь, который проходит каждый разведчик, каждый человек, который работает на линии или за линией фронта.

Эти люди выполняют самую опасную работу. Вся структура, вся тыловая работа выполняется в их интересах для того, чтобы обеспечить их выполнение задачи и их приспособленность к выживанию.

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Что стоит сделать человеку, который хочет быть в ГУР?

Что бы вы порекомендовали подтянуть или улучшить тем гражданским, которые готовятся к армии, которые готовятся к тому, чтобы подать анкету именно в ГУР?

Я бы посоветовал им заняться какой-то технологической подготовкой. Сейчас связь имеет очень большое значение, ее нельзя недооценивать. Каждый дрон имеет каналы связи, имеет каналы управления. И понимание того, как это работает, какие у этого есть недостатки и уязвимые места, может помочь, даже если человек просто пехотинец, просто разведчик.

Понимание того, что такое связь, как работает дрон, какие у него есть ограничения, может спасти ему жизнь. Ведь этот человек будет понимать, как спрятаться, как этими недостатками воспользоваться.

Второй важный момент, который я бы советовал учесть всем гражданским, которые готовятся, – это физическая подготовка. Ее актуальность не упала, она только возросла, потому что много где надо ходить, много нести на себе. И если у человека нет физической готовности, то его когнитивные способности в таких условиях падают.

А война – это деятельность, опять же, умственная. Если вы истощились и уже не способны мыслить прозрачно, не способны мыслить ясно, то, вполне возможно, вы не сможете принять правильное решение в необходимый момент, и это может привести к вашему ранению или гибели. Поэтому способность что-то нести на себе, способность ходить и бегать много – это не то, что убрали дроны, это то, к чему они повысили свои требования.

Насколько подготовлены российские солдаты?

Я хочу также поговорить и о контингенте в российской армии. Как он изменился за время полномасштабного вторжения? По вашему мнению, россияне стали более или менее подготовлены?

По моему мнению, они стали гораздо менее подготовленными. Они придумали свои механизмы поощрения личного состава. То есть то, как его (российского солдата – 24 Канал) гнать вперед благодаря варварскому методу, благодаря зверским наказаниям. И это пока работает, но долговременные последствия этого пока непонятны, потому что они относятся к своим людям как к скоту, который мотивирует их просто палкой.

Их качество сильно упало. В 2022 году были контрактники, которые много умели, у которых были какие-то навыки по работе с вооружением, понимание тактики и тому подобное. Сейчас это в основном всякий "мусор и хлам", который они набрали непонятно где: либо по тюрьмам и заставили идти на фронт, либо это люди, которые всегда были в каких-то тяжелых обстоятельствах и их заманили просто деньгами.

Их морально-деловые и профессиональные качества на уровне плинтуса, но просто из-за того, что их палкой гонят вперед. Все равно они делают нам проблемы, способны вклиниваться в линию обороны. И с ними тоже надо работать, их тоже не надо недооценивать. Однако в целом их преимущество и продвижение, которые есть – это из-за наличия ресурсов, а не из-за их качества.

А насколько такая тактика врага истощает украинские Силы обороны? Ведь, опять же, каждый оккупант, который даже бежит по голому полю, где его хорошо видно с дрона, все равно требует какого-то противодействия.

Да, это имеет свой эффект, но, опять же, возвращаемся к тому вопросу, что Россия долгое время строила себе имидж такого гиганта, у которого бесконечные ресурсы, которые никогда не закончатся, поэтому воевать с ним бесполезно. Это тоже элемент их психологической операции для того, чтобы усилить ощущение бесполезности сопротивления.

В 2022 году они завезли сюда массу своей бронетехники, и это так же элемент их пропаганды, мол "смотрите, сколько у нас бронетехники, она не закончится никогда, это только то, что есть сейчас, а еще на складе обеспечения есть куча всего, эти запасы бесконечны".

И что мы видим сейчас? Их бронетехники практически не осталось. Там, где они раньше достигали каких-то успешных действий, потому что они могли нагнать 10 танков и 50 БМП, сейчас они уже не способны выгнать такое количество бронетехники, хотя она им необходима.

И все, что у них осталось, это люди. Их у них еще хватает. Однако ощущение того, что они должны создать, что их люди не закончатся никогда, это тоже "до поры, до времени". И это тоже будет иметь свои тяжелые последствия для них в будущем. Люди у них тоже закончатся, и что они смогут делать после того, когда они закончатся, пока не понятно.

На войне важна стратегия

В нашем обществе сейчас бытуют такие своеобразные эмоциональные качели, которые зависят, в частности, от внешнеполитической ситуации. С одной стороны, бытует мнение, что Россию победить нереально и мир начинает от нас отказываться, с другой – есть вот это "еще немного". Как вы относитесь к таким тезисам и к какому лагерю вы принадлежите?

Я считаю, что из-за различных тактических моментов ни в коем случае нельзя забывать о стратегии. Потому что краткосрочные цели, краткосрочные успехи не должны затмевать наши долгосрочные цели.

Вот наши люди порой, мне кажется, не понимают. Иногда мы сажаем дерево, а плоды этого дерева вырастут через 10 – 20 лет. И такие решения нам тоже необходимы. Я их вижу, такое у нас появляется, но нельзя ожидать, что вы посадили яблоню и она сразу на следующий день даст яблоки.

Нам необходима тоже стратегия для того, чтобы через 10 – 20 лет мы не возвращались к тем вопросам, которые стоят перед нами сейчас. Тактика тоже необходима, необходимо достигать успеха на поле боя прямо сегодня, делать задачи прямо сегодня и завтра.

Однако мы не должны жертвовать своим будущим ради этого, ну или по крайней мере стараться. Это не всегда возможно, но желательно, чтобы тактика не противоречила нашим долгосрочным целям и не вредила им.

Конец Черноморскому флоту

Украина уничтожила большой процент Черноморского флота, и здесь есть также заслуга Главного управления разведки Минобороны Украины. По вашему мнению, как получилось так, что Черноморский флот, которым пугают не детишек, а военных из других стран мира, стал уязвимым перед Украиной, которая своего флота не имеет?

Видите, это один из важных уроков и тяжелых ударов, которые мы нанесли России. Россия, конечно, в своей пропаганде это полностью игнорирует, но весь мир это видит. Россия всегда называлась морской державой. У нее Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский флот очень "грозный". И вот наличие большого флота – это то, что отличает большую технологическую "страну-гегемона" от небольшой страны, такой как Украина.

И когда небольшая страна Украина полностью уничтожила половину их флота, а вторую половину загнала в порты, где тоже продолжает наносить поражения и их пугать, это говорит о качестве этого флота и качестве людей, которые этим флотом управляют.

То есть мы в очередной раз доказали, что Россия – это "бумажный тигр", который пытается казаться чем-то большим, чем он есть на самом деле. Это повреждение репутации России как страны, которая может быть каким-то "гегемоном" и может распространить свое влияние на остальной мир. Мы нанесли этому имиджу большое повреждение, от которого вряд ли когда-нибудь восстановится.

Действительно ли Буданов участвовал в спецоперациях?

Руководитель спецподразделения "Тимура" в одном из своих интервью говорил об участии главы Главного управления разведки Кирилла Буданова "на море и на воде". Что вам об этом известно и как это влияет на ход операций?

В тех операциях, в которых я участвовал на воде, я лично с Кириллом Алексеевичем не пересекался, но на суше были такие операции, где я знал, что он был недалеко. И это, как по мне, тот момент, которому стоило бы учиться многим руководителям.

Потому что легко получить такое впечатление и мнение о том, что если ты высокопоставленный офицер, то необходимо сидеть где-то на штабе, потому что ты очень ценный, в какой-нибудь Одессе, Днепре или в Киеве.

Однако есть уроки из истории, например из действия генерала Джорджа Смита Паттона, американского генерала Второй мировой войны, который приказывал генералам своей армии ежедневно посещать фронт и солдат. Это очень важный момент для того, чтобы люди, которые находятся под руководством, которых ведут, понимали присутствие высокопоставленных офицеров, которые должны видеть, как работает их личный состав. Они должны понимать их проблемы и потребности.

Без понимания этих вещей, без понимания проблем каждого солдата, сержанта, офицера младшего состава, офицерского состава, без понимания того, как происходит ситуация на поле боя, осуществлять грамотное руководство невозможно. Поэтому вот многим, мне кажется, генералам стоило бы взять уроки и пример с нашего руководителя.



Роланд вспомнил спецоперации / Фото предоставили бойцы

За время полномасштабного вторжения украинские спецслужбы стали популярными не только в Украине, но и за рубежом. Интервью с руководителями украинских спецслужб на первых полосах международных медиа. Им доверяют, они проводят невероятные операции и на суше, и на воде, и в тылу врага. По вашему мнению, каким должно быть дальнейшее развитие спецслужб для того, чтобы этот прогресс не потерять?

Необходимо понимать, что спецслужбы, разведка – это интеллектуальная работа, это высококачественные кадры. И именно благодаря нашему интеллекту, нашей креативности, нашим асимметричным действиям мы способны получать преимущество над противником. Поэтому опыт спецслужб и всех креативных людей, к которым ходят и представители спецслужб, необходимо систематизировать, его необходимо институционально изучать и внедрять на низших уровнях, его необходимо масштабировать.

Ни в коем случае нельзя это как-то ограничивать. Необходимо оценивать все со стороны и подходить к этому таким образом, чтобы у нас была благоприятная почва для того, чтобы следующие поколения могли из этого учиться и в случае необходимости применять.