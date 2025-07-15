Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Реакция ГУР на обещание Трампа

В понедельник, 14 июля, на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил об отправке в Украину 17 Patriot. Он отметил, что они могут прибыть "очень скоро".

Генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР прокомментировал заявление, подчеркнув, что не совсем понятно, что имел в виду американский лидер.

Семнадцать – это огромное количество, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно,

– сказал он.

Президент США, в свою очередь, лишь заявил, что несколько стран, которые имеют эти ЗРК, отдадут их Украине. Взамен США произведут для них новые системы. "У нас есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Поэтому мы собираемся договориться о том, куда пойдут эти 17 – или большая часть из них", – сказал он.