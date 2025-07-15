Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, уточнив, что одну такую систему ПВО должно обслуживать ориентировочно 90 специалистов.

Смотрите также Трамп пообещал Украине 17 систем Patriot, однако есть важный момент

17 Patriot – это много или мало?

Военный эксперт отметил, что пока непонятно, что именно имел в виду Трамп, говоря о передаче Украине Patriot, будут ли присланы пусковые установки или батареи. По словам Свитана, если наше государство получит две батареи ПВО, они конечно усилят Украину по некоторым позициям.

Сейчас нам очень важно прикрыть города компактного проживания украинцев, областные центры. Страдает Одесса, Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр, Полтава и так далее. Поэтому даже 17 Patriot реально недостаточно для того, чтобы перекрыть все наши потребности,

– озвучил Свитан.

Для того, чтобы защитить основные инфраструктурные объекты Украины, по мнению военного эксперта, понадобится ориентировочно 50 систем Patriot. Это большая цифра, которая влечет за собой и необходимость обеспечения ракетами к ним: PAC-2, PAC-3.

Напомним, что американское оружие Украина может получить при посредничества европейских стран. Планируется, что именно они будут оплачивать США за него деньги и передавать в Украину. Однако есть вариант того, что Германия отдаст нашему государству свои системы со складов, а для себя закупит новые.