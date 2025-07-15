Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Реакція ГУР на обіцянку Трампа

У понеділок, 14 липня, на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив про відправлення в Україну 17 Patriot. Він зазначив, що вони можуть прибути "дуже скоро".

Генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР прокоментував заяву, підкресливши, що не зовсім зрозуміло, що мав на увазі американський лідер.

Сімнадцять – це величезна кількість, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, то це можливо,

– сказав він.

Президент США, своєю чергою, лише заявив, що кілька країн, які мають ці ЗРК, віддадуть їх Україні. Натомість США вироблять для них нові системи. "У нас є 17 Patriot, що готуються до відправлення. Вони їм не знадобляться. Тож ми збираємось домовитись про те, куди підуть ці 17 – або більша частина з них", – сказав він.