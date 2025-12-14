Белорусы после освобождения из тюрем Минска хотят остаться в Украине после освобождения из тюрем
- Некоторые освобожденные белорусские политзаключенные хотят остаться в Украине.
- Мария Колесникова подчеркнула наличие интереса среди освобожденных к поискам возможностей связать свое будущее именно с Украиной
Некоторые из недавно освобожденных пленников белорусского режима имеют желание проживать в Украине. Сейчас утверждаются возможные варианты предоставления им такой возможности.
Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала оппозиционерка Мария Колесникова, передает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Что говорят освобожденные из Беларуси политзаключенные?
По словам Колесниковой, она лично не планирует оставаться в Украине, ведь имеет возможность переехать в другую страну, где проживают ее родные. В то же время она подчеркнула, что среди освобожденных белорусов есть немало людей, которые рассматривают Украину как возможное место для дальнейшей жизни.
К слову, Мария Колесникова – одна из лидеров белорусской оппозиции, руководитель штаба Виктора Бабарико в 2020 году, символ протестов. В 2021 году ей присудили 11 лет лишения свободы.
Оппозиционерка отметила, что этот вопрос обсуждался совсем недавно с белорусами, которые сейчас находятся в Украине, и подтвердила наличие реального интереса к такому варианту.
Она также сообщила, что намерена поднимать эту тему в дальнейшем, чтобы помочь тем, кто желает остаться, выяснить возможные пути легализации и пребывания в стране.
Мария Колесникова об освобожденных, желающих остаться в Украине: смотрите видео hromadske
По словам Колесниковой, пока еще неизвестно, какие именно процедуры могут быть применены в таких случаях, однако она отметила, что этот вопрос требует внимания, поскольку среди освобожденных есть люди, которые сознательно хотят связать свое будущее с Украиной.
Какая предыстория?
В субботу, 13 декабря, Александр Лукашенко принял решение об освобождении 123 белорусских политзаключенных, среди которых оказались известные представители оппозиции и правозащитной среды.
По официальным заявлениям Минска, помилование произошло по просьбе президента США Дональда Трампа и было связано с возможным смягчением американских санкций, в частности в отношении калийной отрасли Беларуси.
К тому же политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко отметил, что американская политика в отношении Беларуси прежде всего продиктована соображениями безопасности. По его словам, Минск играет важную роль в потенциальных геополитических сценариях в Восточной Европе.
Известно, что 104 освобожденных граждан Беларуси доставили в Украину. Подавляющее большинство из них была осуждена по политическим делам после президентских выборов 2020 года и массовых протестов. Среди освобожденных в частности Виктор Бабарико и журналистка Марина Золотова.