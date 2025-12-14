Белорусы после освобождения из тюрем Минска хотят остаться в Украине после освобождения из тюрем

Некоторые из недавно освобожденных пленников белорусского режима имеют желание проживать в Украине. Сейчас утверждаются возможные варианты предоставления им такой возможности.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала оппозиционерка Мария Колесникова, передает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Что говорят освобожденные из Беларуси политзаключенные?

По словам Колесниковой, она лично не планирует оставаться в Украине, ведь имеет возможность переехать в другую страну, где проживают ее родные. В то же время она подчеркнула, что среди освобожденных белорусов есть немало людей, которые рассматривают Украину как возможное место для дальнейшей жизни.

К слову, Мария Колесникова – одна из лидеров белорусской оппозиции, руководитель штаба Виктора Бабарико в 2020 году, символ протестов. В 2021 году ей присудили 11 лет лишения свободы.

Оппозиционерка отметила, что этот вопрос обсуждался совсем недавно с белорусами, которые сейчас находятся в Украине, и подтвердила наличие реального интереса к такому варианту.

Она также сообщила, что намерена поднимать эту тему в дальнейшем, чтобы помочь тем, кто желает остаться, выяснить возможные пути легализации и пребывания в стране.

Мария Колесникова об освобожденных, желающих остаться в Украине: смотрите видео hromadske

По словам Колесниковой, пока еще неизвестно, какие именно процедуры могут быть применены в таких случаях, однако она отметила, что этот вопрос требует внимания, поскольку среди освобожденных есть люди, которые сознательно хотят связать свое будущее с Украиной.

Какая предыстория?