Білоруси після звільнення з в'язниць Мінська хочуть залишитися в Україні
- Деякі звільнені білоруські політв'язні хочуть залишитися в Україні.
- Марія Колесникова підкреслила наявність інтересу серед звільнених до пошуків можливостей пов'язати своє майбутнє саме з Україною
Деякі з нещодавно звільнених бранців білоруського режиму мають бажання проживати в Україні. Наразі утверджуються можливі варіанти надання їм такої можливості.
Відповідну заяву під час пресконференції зробила опозиціонерка Марія Колесникова, передає 24 Канал з посиланням на hromadske.
Що кажуть звільнені з Білорусі політв'язні?
За словами Колесникової, вона особисто не планує залишатися в Україні, адже має можливість переїхати до іншої країни, де проживають її рідні. Водночас вона підкреслила, що серед звільнених білорусів є чимало людей, які розглядають Україну як можливе місце для подальшого життя.
До слова, Марія Колесникова – одна з лідерок білоруської опозиції, керівниця штабу Віктора Бабарика у 2020 році, символ протестів. У 2021 році їй присудили 11 років позбавлення волі.
Опозиціонерка зазначила, що це питання обговорювалося зовсім нещодавно з білорусами, які наразі перебувають в Україні, і підтвердила наявність реального інтересу до такого варіанту.
Вона також повідомила, що має намір порушувати цю тему надалі, аби допомогти тим, хто бажає залишитися, з'ясувати можливі шляхи легалізації та перебування в країні.
Марія Колесникова про звільнених, охочих залишитися в Україні: дивіться відео hromadske
За словами Колесникової, наразі ще невідомо, які саме процедури можуть бути застосовані в таких випадках, однак вона наголосила, що це питання потребує уваги, оскільки серед звільнених є люди, які свідомо хочуть пов'язати своє майбутнє з Україною.
Яка передісторія?
У суботу, 13 грудня, Олександр Лукашенко ухвалив рішення про звільнення 123 білоруських політв'язнів, серед яких опинилися відомі представники опозиції та правозахисного середовища.
За офіційними заявами Мінська, помилування відбулося на прохання президента США Дональда Трампа та було пов'язане з можливим пом'якшенням американських санкцій, зокрема щодо калійної галузі Білорусі.
До того ж політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко зазначив, що американська політика щодо Білорусі насамперед продиктована міркуваннями безпеки. За його словами, Мінськ відіграє важливу роль у потенційних геополітичних сценаріях у Східній Європі.
Відомо, що 104 звільнених громадян Білорусі доправили до України. Переважна більшість із них була засуджена за політичними справами після президентських виборів 2020 року та масових протестів. Серед звільнених зокрема Віктор Бабаріко та журналістка Марина Золотова.