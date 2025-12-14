Білоруси після звільнення з в'язниць Мінська хочуть залишитися в Україні

Деякі з нещодавно звільнених бранців білоруського режиму мають бажання проживати в Україні. Наразі утверджуються можливі варіанти надання їм такої можливості.

Відповідну заяву під час пресконференції зробила опозиціонерка Марія Колесникова, передає 24 Канал з посиланням на hromadske.

Що кажуть звільнені з Білорусі політв'язні?

За словами Колесникової, вона особисто не планує залишатися в Україні, адже має можливість переїхати до іншої країни, де проживають її рідні. Водночас вона підкреслила, що серед звільнених білорусів є чимало людей, які розглядають Україну як можливе місце для подальшого життя.

До слова, Марія Колесникова – одна з лідерок білоруської опозиції, керівниця штабу Віктора Бабарика у 2020 році, символ протестів. У 2021 році їй присудили 11 років позбавлення волі.

Опозиціонерка зазначила, що це питання обговорювалося зовсім нещодавно з білорусами, які наразі перебувають в Україні, і підтвердила наявність реального інтересу до такого варіанту.

Вона також повідомила, що має намір порушувати цю тему надалі, аби допомогти тим, хто бажає залишитися, з'ясувати можливі шляхи легалізації та перебування в країні.

Марія Колесникова про звільнених, охочих залишитися в Україні: дивіться відео hromadske

За словами Колесникової, наразі ще невідомо, які саме процедури можуть бути застосовані в таких випадках, однак вона наголосила, що це питання потребує уваги, оскільки серед звільнених є люди, які свідомо хочуть пов'язати своє майбутнє з Україною.

Яка передісторія?