Як сказала Колесникова в інтерв'ю, віра і любов людей дають їй неймовірні сили йти далі.

Важливо Вони вийдуть на свободу набагато раніше, – Тихановська про вироки Колесниковій та Знаку

Водночас вона погодилася, що тюрма – це огидне місце.

Але тут я особливо відчуваю себе вільною і щасливою людиною. Я точно знаю, що добро переможе,

– зазначила опозиціонерка.

Також Колесникова висловила підтримку білорусом, заявивши, що прагне, аби вони вірили в себе і любили себе й один одного.

"Ні, ви не стали гірше від того, що більше не виходьте на проспекти з нашим прапором. Ні, ви не стали слабшими через те, що побоюєтеся за своє життя і свободу. Ви не програли, ви не змирилися, ви всі такі ж неймовірні", – підкреслила Марія.

Як Колесникова відреагувала на вирок суду

На питання журналіста, чи не вважає вона вирок суду суворим, Колесникова пожартувала: "Думала, дадуть 12 років".

Ну, а якщо серйозно, то останній рік не залишив білорусам ніяких ілюзій. Довіра до всіх державних інституцій зруйновано. Всі прекрасно розуміють, що немає незалежних судів і незалежних суддів,

– підсумувала вона.

Що відомо про вирок опозиціонерці

6 вересня суд у Білорусі виніс вирок Марії Колесниковій та Максиму Знаку за кількома статтями. Їх звинувачують за

частиною 1 статті 357 (змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом);

частиною 3 статті 361 (публічні заклики до захоплення державної влади);

частин 1 статті 361-1 (створення екстремістського формування або керівництво таким формуванням або входять до нього структурним підрозділом).

Як наслідок – Марію Колесникову засудили до 11 років колонії загального режиму, а Максима Знака – 10 років колонії посиленого режиму.

Додамо, що раніше силовики Лукашенка намагалися депортувати Марію Колесникову з Білорусі. Опозиціонерка порвала свій паспорт і таким чином уникла депортації.