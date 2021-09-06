Тихановська пригадала, коли востаннє її колег бачили до затримання. Вона відзначила, як Колеснікова порвала паспорт на кордоні, а Знак гордо вийшов зі штабу з портфелем в руках.

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Опозиціонерка зауважила, що так само жертви режиму поводяться й зараз.

"Точно так само енергійно і яскраво Маша поводиться і зараз в залі суду: вона співає, танцює, посміхається і підтримує всіх нас", – сказала Тихановська.

Герої вийдуть на свободу раніше

Тихановська наголосила, що герої – сильні та вільні всередині.

Вони вийдуть на свободу набагато раніше. Вигадані для них терміни не повинні лякати нас, адже Максим і Маша цього б точно не хотіли,

– додала політикиня.

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