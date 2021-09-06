Тихановська пригадала, коли востаннє її колег бачили до затримання. Вона відзначила, як Колеснікова порвала паспорт на кордоні, а Знак гордо вийшов зі штабу з портфелем в руках.
Важливо Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми
Опозиціонерка зауважила, що так само жертви режиму поводяться й зараз.
"Точно так само енергійно і яскраво Маша поводиться і зараз в залі суду: вона співає, танцює, посміхається і підтримує всіх нас", – сказала Тихановська.
Герої вийдуть на свободу раніше
Тихановська наголосила, що герої – сильні та вільні всередині.
Вони вийдуть на свободу набагато раніше. Вигадані для них терміни не повинні лякати нас, адже Максим і Маша цього б точно не хотіли,
– додала політикиня.
Вирок для білоруських опозиціонерів: що відомо
- Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала Тихановську, а Знак був адвокатом та членом президії Координаційної ради опозиції Білорусі.
- Опозиціонерку викрали 7 вересня 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Знака затримали 9 вересня 2020 року. Їм висунули звинувачення у захопленні влади.
- 6 вересня суд у Білорусі виніс вирок. Колесникову засудили до 11 років колонії загального режиму, а Знака – 10 років колонії посиленого режиму.
- Важливо, що рішення можна оскаржити.