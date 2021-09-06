Тихановская вспомнила, когда в последний раз ее коллег видели до задержания. Она отметила, как Колесникова порвала паспорт на границе, а Знак гордо вышел из штаба с портфелем в руках.

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Оппозиционерка отметила, что так же жертвы режима ведут себя и сейчас.

"Точно так же энергично и ярко Маша ведет себя и сейчас в зале суда: она поет, танцует, улыбается и поддерживает всех нас", – сказала Тихановская.

Герои выйдут на свободу раньше

Тихановская подчеркнула, что герои – сильные и свободные внутри.

Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них термины не должны пугать нас, ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели,

– добавила политик.

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