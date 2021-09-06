Тихановская вспомнила, когда в последний раз ее коллег видели до задержания. Она отметила, как Колесникова порвала паспорт на границе, а Знак гордо вышел из штаба с портфелем в руках.

Важно Режим Лукашенко приговорил Колесникову и к более 10 годам тюрьмы

Оппозиционерка отметила, что так же жертвы режима ведут себя и сейчас.

"Точно так же энергично и ярко Маша ведет себя и сейчас в зале суда: она поет, танцует, улыбается и поддерживает всех нас", – сказала Тихановская.

Герои выйдут на свободу раньше

Тихановская подчеркнула, что герои – сильные и свободные внутри.

Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них термины не должны пугать нас, ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели,
– добавила политик.

Приговор для белорусских оппозиционеров: что известно

  • Колесникова после объединения оппозиции поддерживала Тихановскую, а Знак был адвокатом и членом президиума Координационного совета оппозиции Беларуси.
  • Оппозиционерку похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Знака задержали 9 сентября 2020 года. Им предъявили обвинения в захвате власти.
  • 6 сентября суд в Беларуси вынес приговор. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а также к 10 годам колонии усиленного режима.
  • Важно, что решение можно обжаловать.