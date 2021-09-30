Как сказала Колесникова в интервью, вера и любовь людей дают ей невероятные силы идти дальше.

Важно Они выйдут на свободу гораздо раньше, – Тихановская о приговорах Колесниковой и Знака

В то же время она согласилась, что тюрьма – это отвратительное место.

Но здесь я особенно чувствую себя свободной и счастливым человеком. Я точно знаю, что добро победит,

– отметила оппозиционерка.

Также Колесникова выразила поддержку белорусом, заявив, что хочет, чтобы они верили в себя и любили себя и друг друга.

"Нет, вы не стали хуже от того, что больше не выходите на проспекты с нашим флагом. Нет, вы не стали слабее из-за того, что опасаетесь за свою жизнь и свободу. Вы не проиграли, вы не смирились, вы все такие же невероятные", – подчеркнула Мария.

Как Колесникова отреагировала на приговор суда

На вопрос журналиста, не считает ли она приговор суда суровым, Колесникова пошутила: "Думала, дадут 12 лет".

Ну, а если серьезно, то последний год не оставил белорусам никаких иллюзий. Доверие ко всем государственным институтам разрушено. Все прекрасно понимают, что нет независимых судов и независимых судей,

– подытожила она.

Что известно о приговоре оппозиционерке

6 сентября суд в Беларуси вынес приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку по нескольким статьям. Их обвиняют по

части 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти неконституционным путем)

части 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату государственной власти);

части 1 статьи 361-1 (создание экстремистского формирования или управление таким формированием или входящими в него структурными подразделениями).

Как следствие – Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Максима Знака – 10 лет колонии усиленного режима.

Добавим, что ранее силовики Лукашенко пытались депортировать Марию Колесникову из Беларуси. Оппозиционерка порвала свой паспорт и таким образом избежала депортации.