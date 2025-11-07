Еврокомиссия в отчете раскритиковала "закон Игоря Мазепы": что еще блокирует путь Украины в ЕС

В своем ежегодном отчете Еврокомиссия критически оценила "законопроект Игоря Мазепы", который фактически легализует захваченную частную собственность и усиливает коррупционные риски в Украине. Такие шаги угрожают прогрессу Украины на пути к членству в ЕС.

Украина имеет значительный прогресс на пути к евроинтеграции, одновременно еще есть значительное давление на журналистов и активистов. Об этом Европейская комиссия отметила в своем отчете, пишет 24 Канал.

Какие инициативы парламента блокируют вступление Украины в ЕС?

Еврокомиссия в ежегодном отчете отметила "закон Игоря Мазепы", инициированный депутатом Игорем Фрисом из "Слуги народа". Этот документ получил негативную оценку сразу в двух разделах – экологический контроль и борьба с коррупцией. Фактически закон позволяет "узаконивать" имущество, захваченное у государства или общины.

Справочно! Если прошло более 10 лет с момента незаконного захвата земли, государство или община уже не смогут ее вернуть. Если же суд возвращает власти землю в течение десяти лет после отчуждения, она должна выплатить рыночную стоимость новому владельцу.

Из-за таких положений Брюссель выразил "серьезные беспокойства", подчеркивая, что закон негативно влияет на процесс евроинтеграции.

Ярослав Телешун, руководитель направления политика и адвокация WWF-Украина в комментарии общественной инициативе "Игла" отметил, что любые выводы или рекомендации важны для реформирования законодательства Украины на пути к членству в ЕС. По его словам, ЕК прямо указывает на несоответствие украинских законов как в случае с "законом Игоря Мазепы" и отмечает, что коррупция остается ключевым вызовом к членству в ЕС. Именно поэтому выполнение всех рекомендаций Брюсселя критически важно для продвижения переговоров.

Кроме того, ЕК в очередной раз призвала украинскую власть не отменять оценку воздействия окружающей среды как предохранитель для сохранения природы. Сейчас экономический комитет Верховной Рады пытается убрать эту норму через законопроект "О рынке древесины".

Что известно о "законопроекте Игоря Мазепы"?