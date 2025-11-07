Єврокомісія у звіті розкритикувала "закон Ігоря Мазепи": що ще блокує шлях України до ЄС

У своєму щорічному звіті Єврокомісія критично оцінила "законопроєкт Ігоря Мазепи", який фактично легалізує захоплену приватну власність й посилює корупційні ризики в Україні. Такі кроки загрожують прогресу України на шляху до членства в ЄС.

Україна має значний прогрес на шляху до євроінтеграції, водночас ще є значний тиск на журналістів та активістів. Про це Європейська комісія зазначила у своєму звіті, пише 24 Канал.

Які ініціативи парламенту блокують вступ України до ЄС?

Єврокомісія у щорічному звіті відзначила "закон Ігоря Мазепи", ініційований депутатом Ігорем Фрісом зі "Слуги народу". Цей документ отримав негативну оцінку одразу у двох розділах – екологічний контроль та боротьба із корупцією. Фактично закон дозволяє "узаконювати" майно, захоплене у держави чи громади.

Довідково! Якщо минуло понад 10 років з моменту незаконного захоплення землі, держава або громада вже не зможуть її повернути. Якщо ж суд повертає владі землю протягом десяти років після відчуження, вона має виплатити ринкову вартість новому власнику.

Через такі положення Брюссель висловив "серйозні занепокоєння", підкреслюючи, що закон негативно впливає на процес євроінтеграції.

Ярослав Телешун, керівник напряму політика та адвокація WWF-Україна у коментарі громадській ініціативі "Голка" зазначив, що будь-які висновки чи рекомендації є важливими для реформування законодавства України на шляху до членства в ЄС. За його словами, ЄК прямо вказує на невідповідність українських законів як у випадку із "законом Ігоря Мазепи" і наголошує, що корупція залишається ключовим викликом до членства в ЄС. Саме тому виконання усіх рекомендацій Брюсселя критично важливе для просування переговорів.

Крім того, ЄК вчергове закликала українську владу не скасовувати оцінку впливу довкілля як запобіжник для збереження природи. Наразі економічний комітет Верховної Ради намагається прибрати цю норму через законопроєкт "Про ринок деревини".

Що відомо про "законопроєкт Ігоря Мазепи"?