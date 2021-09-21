Отец пермского стрелка воевал наемником на Донбассе и в Сирии

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском университете, зарабатывает на жизнь воюя наемником в разных горячих точках. В том числе и на Донбассе на стороне боевиков.

Мужчина "начал свою карьеру" еще во время войны в Чечне. Об этом рассказал один из соседей семьи.

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Юноша с детства видел оружие

По словам соседа, отец Тимура годами не живет со своей семьей. Все из-за того, что он ездит в места вооруженных конфликтов. Из-за таких "заработков" отца, в доме всегда было какое-то оружие, поэтому неудивительно, что Тимур Бекмансуров с детства видел его и проявлял к нему интерес. По словам соседа, в квартире до сих пор есть несколько стволов.

В общем семья Бекмансуровых жила тихо и неприметно. Они почти ни с кем не общались. Однако, сосед семейства добавил, что 38 000 рублей на ружье стрелку дала мама, а потом они с другом испытали его на полигоне.

Никто не обращал внимания на поведение стрелка

Сосед семьи также рассказал, что о намерениях Тимура Бекмансурова начали подозревать еще в мае, когда тот часто вспоминал стрельбу в школе в Казани и ее организатора Ильназа Галявиева. Мужчина убежден, что мама понимала ситуацию, но то ли не желала акцентировать свое внимание на этом или просто не имела времени, ведь она руководительница фирмы.

Парень еще в школе угрожал, что может прийти и "запросто всех положить", однако на это мало кто обратил внимание.

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