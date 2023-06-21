В Черниговской области отец убил 1-летнюю дочь и замахнулся на сына
Источник:Офис генерального прокурора
В Черниговской области родной отец жестоко убил свою 1-летнюю дочь. Также он покушался на убийство 2-летнего сына.
Несмотря на это, мужчина отрицал свою вину. Однако он все же получил наказание.
Важно На Прикарпатье 9-летнюю девочку изнасиловал и задушил собственный дядя: что грозит убийце
Отец за убийство дочери получил пожизненное лишение свободы
В октябре 2015 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил младенца головой о крыльцо дома. От травм 1-летняя девочка скончалась.
После этого отец пытался убить 2-летнего сына, нанеся удары руками и ногами. Это повлекло за собой переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму у ребенка.
Мальчика без сознания мужчина оставил замерзать во дворе. К счастью, тяжелораненого сына нашла мать и медики успели спасти жизнь ребенку.
Несмотря на это, осужденный отрицал свою вину, подавая жалобы. Однако прокуроры предоставили в суд безоговорочные доказательства совершения особо тяжких преступлений.
В итоге горе-отца приговорили к пожизненному лишению свободы.
Другие подобные преступления в Украине
- На Киевщине произошла жуткая трагедия. Отец зарезал свою дочь и чуть не убил сына. В итоге озверевшего мужчину задержали правоохранители.
- В Житомирской области за варварское убийство родного ребенка засудили горе-отца и мать. Они получили до 15 и 7 лет тюрьмы. Как оказалось, ребенка убили в августе 2018 в Овручском районе Житомирщины. В тот вечер отца разозлил плач 5-летней дочери. Девочка была с особыми потребностями.
- Кроме того, в Чернигове засудили мужчину, который убил 11-месячного сына на глазах у 2-летнего ребенка. Он был в нетрезвом состоянии. Злоумышленник нанес ребенку более 45 ударов. Теперь его приговорили к пожизненному лишению свободы.