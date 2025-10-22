Свет будут выключать с 7 до 23 в большинстве областей: где будут действовать графики отключений

Вследствие очередной масштабной российской атаки на энергетику Украины во многих регионах применяют отключения света. Энергетики прогнозируют осложненную ситуацию в энергосистеме и 23 октября.

Об этом проинформировали в "Укрэнерго", передает 24 Канал.

Что известно об отключении света в четверг, 23 октября?

По данным энергетиков, 23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве регионов Украины введут вынужденные ограничения электропотребления.

Для населения будут действовать графики почасовых отключений. Так, одновременно могут выключать свет в трех очередях потребителей.

Также в "Укрэнерго" добавили, что промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Обратите внимание! В среду, 22 октября, враг нанес по Украине 433 удара с воздуха. Россияне осуществили 28 ракетных ударов и 405 запусков дронов.

Энергетики сообщают, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призывают украинцев экономить электроэнергию.

Каковы последствия вражеского удара по Украине?