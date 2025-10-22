Світло вимикатимуть з 7 до 23 у більшості областей: де діятимуть графіки відключень
- Внаслідок ворожих атак у четвер, 23 жовтня, в багатьох регіонах діятимуть графіки відключень світла.
- Споживачів попереджають про можливу відсутність електропостачання в проміжку з 7 ранку до 23 вечора.
Внаслідок чергової масштабної російської атаки на енергетику України в багатьох регіонах застосовують відключення світла. Енергетики прогнозують ускладнену ситуацію в енергосистемі й 23 жовтня.
Про це поінформували в "Укренерго", передає 24 Канал.
Що відомо про вимкнення світла у четвер, 23 жовтня?
За даними енергетиків, 23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості регіонів України запровадять вимушені обмеження електроспоживання.
Для населення діятимуть графіки погодинних відключень. Так, одночасно можуть вимикати світло у трьох чергах споживачів.
Також в "Укренерго" додали, що промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Зауважте! У середу, 22 жовтня, ворог вдарив по Україні 433 засобами повітряної атаки. Росіяни здійснили 28 ракетних ударів і 405 запусків дронів.
Енергетики повідомляють, що ситуація в енергосистемі може змінитися, й закликають українців споживати електроенергію ощадливо.
Які наслідки ворожого удару по Україні?
22 жовтня Росія атакувала дитячий садок у Харкові. Через вибух діти зазнали сильного стресу. Експерти припускають, що це міг бути перший випадок застосування "Шахедів" реактивного типу проти міста.
У Києві російський обстріл призвів до загибелі людей. Вибухи спричинили масштабні пожежі на верхніх поверхах житлового будинку у Дніпровському районі.
Також на Київщині у селі Погреби "Шахед" влучив у приватний будинок. Внаслідок удару загинула жінка з двома дітьми.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури країни люди в багатьох регіонах залишилися без світла.