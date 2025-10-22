Світло вимикатимуть з 7 до 23 у більшості областей: де діятимуть графіки відключень

Внаслідок чергової масштабної російської атаки на енергетику України в багатьох регіонах застосовують відключення світла. Енергетики прогнозують ускладнену ситуацію в енергосистемі й 23 жовтня.

Про це поінформували в "Укренерго", передає 24 Канал.

Дивіться також Погодинні відключення світла повертаються: де будуть обмеження для українців

Що відомо про вимкнення світла у четвер, 23 жовтня?

За даними енергетиків, 23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості регіонів України запровадять вимушені обмеження електроспоживання.

Для населення діятимуть графіки погодинних відключень. Так, одночасно можуть вимикати світло у трьох чергах споживачів.

Також в "Укренерго" додали, що промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Зауважте! У середу, 22 жовтня, ворог вдарив по Україні 433 засобами повітряної атаки. Росіяни здійснили 28 ракетних ударів і 405 запусків дронів.

Енергетики повідомляють, що ситуація в енергосистемі може змінитися, й закликають українців споживати електроенергію ощадливо.

Які наслідки ворожого удару по Україні?