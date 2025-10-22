Укр Рус
Світло вимикатимуть з 7 до 23 у більшості областей: де діятимуть графіки відключень
22 жовтня, 18:09
Світло вимикатимуть з 7 до 23 у більшості областей: де діятимуть графіки відключень

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Внаслідок ворожих атак у четвер, 23 жовтня, в багатьох регіонах діятимуть графіки відключень світла.
  • Споживачів попереджають про можливу відсутність електропостачання в проміжку з 7 ранку до 23 вечора.

Внаслідок чергової масштабної російської атаки на енергетику України в багатьох регіонах застосовують відключення світла. Енергетики прогнозують ускладнену ситуацію в енергосистемі й 23 жовтня.

Про це поінформували в "Укренерго", передає 24 Канал.

Що відомо про вимкнення світла у четвер, 23 жовтня?

За даними енергетиків, 23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості регіонів України запровадять вимушені обмеження електроспоживання. 

Для населення діятимуть графіки погодинних відключень. Так, одночасно можуть вимикати світло у трьох чергах споживачів. 

Також в "Укренерго" додали, що промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Зауважте! У середу, 22 жовтня, ворог вдарив по Україні 433 засобами повітряної атаки. Росіяни здійснили 28 ракетних ударів і 405 запусків дронів. 

Енергетики повідомляють, що ситуація в енергосистемі може змінитися, й закликають українців споживати електроенергію ощадливо.

Які наслідки ворожого удару по Україні?

  • 22 жовтня Росія атакувала дитячий садок у Харкові. Через вибух діти зазнали сильного стресу. Експерти припускають, що це міг бути перший випадок застосування "Шахедів" реактивного типу  проти міста.

  • У Києві російський обстріл призвів до загибелі людей. Вибухи спричинили масштабні пожежі на верхніх поверхах житлового будинку у Дніпровському районі.

  • Також на Київщині у селі Погреби "Шахед" влучив у приватний будинок. Внаслідок удару загинула жінка з двома дітьми.

  • Через пошкодження енергетичної інфраструктури країни люди в багатьох регіонах залишилися без світла.