Про це поінформували в "Укренерго", передає 24 Канал.
Дивіться також Погодинні відключення світла повертаються: де будуть обмеження для українців
Що відомо про вимкнення світла у четвер, 23 жовтня?
За даними енергетиків, 23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості регіонів України запровадять вимушені обмеження електроспоживання.
Для населення діятимуть графіки погодинних відключень. Так, одночасно можуть вимикати світло в трьох чергах споживачів.
Також в "Укренерго" додали, що промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Зауважте! У середу, 22 жовтня, ворог вдарив по Україні 433 засобами повітряної атаки. Росіяни здійснили 28 ракетних ударів і 405 запусків дронів.
Які наслідки ворожого удару по Україні?
- 22 жовтня Росія атакувала дитячий садок у Харкові. Через вибух діти зазнали сильного стресу. Експерти припускають, що це міг бути перший випадок застосування реактивного типу "Шахедів" проти міста.
- У Києві російський обстріл призвів до загибелі людей. Вибухи спричинили масштабні пожежі на верхніх поверхах житлового будинку у Дніпровському районі.
- Також на Київщині, у селі Погреби, "Шахед" влучив у приватний будинок. Внаслідок удару загинула жінка з двома дітьми.
- Через пошкодження енергетичної інфраструктури країни люди в багатьох регіонах залишилися без світла.