Об этом проинформировали в "Укрэнерго", передает 24 Канал.
Что известно об отключении света в четверг, 23 октября?
По данным энергетиков, 23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве регионов Украины введут вынужденные ограничения электропотребления.
Для населения будут действовать графики почасовых отключений. Так, одновременно могут выключать свет в трех очередях потребителей.
Также в "Укрэнерго" добавили, что промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Обратите внимание! В среду, 22 октября, враг нанес по Украине 433 удара с воздуха. Россияне осуществили 28 ракетных ударов и 405 запусков дронов.
Энергетики сообщают, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призывают украинцев экономить электроэнергию.
Каковы последствия вражеского удара по Украине?
22 октября Россия атаковала детский сад в Харькове. Из-за взрыва дети испытали сильный стресс. Эксперты предполагают, что это мог быть первый случай применения реактивного типа "Шахедов" против города.
В Киеве российский обстрел привел к гибели людей. Взрывы вызвали масштабные пожары на верхних этажах жилого дома в Днепровском районе.
Также в Киевской области, в селе Погребы, "Шахед" попал в частный дом. В результате удара погибла женщина с двумя детьми.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры страны люди во многих регионах остались без света.