Света станет больше: какими будут отключения в Украине 23 ноября

В Украине в воскресенье, 23 ноября, в течение целого дня снова будут выключать свет в домах. В то же время отключений в этот день будет меньше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какими прогнозируют отключение света на воскресенье?

В Укрэнерго отметили, что 23 ноября в большинстве регионов Украины будут применять меры ограничения потребления.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,

– говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений в воскресенье будут такими:

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 2,5 очереди;

Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – призвали в Укрэнерго.

Там также попросили граждан потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Как планируют уменьшить продолжительность отключений электричества в Украине?