В результате российской атаки на критическую инфраструктуру Черниговщины в областном центре произошел блэкаут. Энергетики не могут начать восстановительные работы из-за постоянных обстрелов врага.

Когда в Чернигове стабилизируют ситуацию?

Сейчас в городе работает более 20 Пунктов Несокрушимости, половина из них – на базе ГСЧС. Еще часть – в подразделениях полиции. Там можно согреться, зарядить телефон, связаться с родными. Уже более 100 человек воспользовались помощью. МВД координирует действия экстренных служб на Черниговщине.

Пункты Несокрушимости в Чернигове / Фото ГСЧС Черниговщины

Советник председателя Черниговской ОГА Андрей Подорван в телеэфире объяснил, когда специалисты стабилизируют ситуацию.

Ремонтные работы не прекращаются. Мы надеемся, что в течение дня электричество вернется,

– сказал он.

В то же время в Министерстве энергетики утром заявили, что аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не имеют возможности начать работы по восстановлению электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов.

"Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис", – говорят энергетики.

