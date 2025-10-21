Блекаут у Чернігові: російські обстріли не дають енергетикам працювати над відновленням
- Через російські атаки на критичну інфраструктуру Чернігова стався блекаут, і енергетики не можуть розпочати відновлювальні роботи через постійні обстріли.
- У місті працює понад 20 Пунктів Незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон, але аварійні бригади не можуть відновити електропостачання через атаки дронів.
Унаслідок російської атаки на критичну інфраструктуру Чернігівщини в обласному центрі стався блекаут. Енергетики не мають змоги розпочати відновлювальні роботи через постійні обстріли ворога.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.
Коли у Чернігові стабілізують ситуацію?
Зараз у місті працює понад 20 Пунктів Незламності, половина з них – на базі ДСНС. Ще частина – у підрозділах поліції. Там можна зігрітися, зарядити телефон, зв'язатися із рідними. Вже понад 100 людей скористалися допомогою. МВС координує дії екстрених служб на Чернігівщині.
Пункти Незламності у Чернігові / Фото ДСНС Чернігівщини
Радник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван у телеефірі пояснив, коли фахівці стабілізують ситуацію.
Ремонтні роботи не припиняються. Ми сподіваємося, що протягом дня електрика повернеться,
– сказав він.
Водночас у Міністерстві енергетики зранку заявили, що аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів.
"Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", – кажуть енергетики.
Російські обстріли критичної інфраструктури: що відомо?
Нагадаємо, увечері 20 жовтня внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області.
"Чернігівводоканал" звернувся до жителів Чернігова та попросив негайно зробити запас питної води. Там зазначили, що найближчим часом можливе тимчасове припинення водопостачання.
Пізніше стало відомо, що в Чернігові знеструмлено водоканал, але об'єкти запускаються від альтернативних джерел живлення.