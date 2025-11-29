Максимальные ограничения будут вечером: как будут выключать свет 30 ноября

Во всех регионах Украины 30 ноября будут действовать графики отключений света. Причиной стали массированные российские обстрелы по энергетике.

Больше всего отключений будет вечером. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какими будут отключения света 30 ноября?

Круглосуточно во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии 30 ноября.

Причиной этому являются последствия массированных обстрелов украинской энергетики.

С 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений – от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);

В то же время для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Какими были недавние последствия российских ударов по энергетике?