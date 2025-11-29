Максимальні обмеження будуть ввечері: як вимикатимуть світло 30 листопада

В усіх регіонах України 30 листопада діятимуть графіки відключень світла. Причиною стали масовані російські обстріли по енергетиці.

Найбільше відключень буде ввечері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Якими будуть відключення світла 30 листопада?

Цілодобово в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії 30 листопада.

Причиною цьому є наслідки масованих обстрілів української енергетики.

З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень – від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Якими були нещодавні наслідки російських ударів по енергетиці?