В ночь на 10 октября Россия нанесла мощнейший за последнее время удар по украинской энергосистеме. Это событие ускорило подготовку городов к следующим атакам. В частности, Львов готовится к различным сценариям.

В течение следующих 3 недель во Львове проверят готовность города к чрезвычайным ситуациям в случае отключения света и газа, передает 24 Канал со ссылкой на городской совет.

Какие тестирования будет проходить Львов в ближайшие недели?

Так, в конкретные дни во Львове будет происходить тестирование городских систем в режиме чрезвычайной ситуации:

светофоры переведут в работу от аккумуляторов;

запустят твердотопливные котельные;

проверят буржуйки, водовозки и другое необходимое оборудование.

У горожан заранее извинились за возможные временные неудобства.

Обратите внимание! Львовян призывают сообщать на "Горячую линию города" 15 – 80, если они заметят какие-то сбои или неточности в работе систем.

Власти напомнили, что отопление включили уже в 285 социальных учреждениях: больницах, школах и садиках. Впрочем, на октябрь Львов имеет лимиты газа только для запуска этой инфраструктуры. Поэтому горожан просят немного экономнее потреблять газ и электроэнергию, чтобы иметь запас на холодные дни.

Также людям посоветовали проверить собственную готовность к возможным перебоям со светом и теплом, а именно проверить, работают ли генераторы, EcoFlow, павербанки и подготовить буржуйки, фонарики и теплую одежду.

Заметим, что Тернопольская ОВА тоже советует людям готовиться к отсутствию света.

Что известно о ситуации в энергосистеме?