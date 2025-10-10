Проверят буржуйки и водовозки: во Львове обратились к горожанам на фоне атак России
- Во Львове в течение следующих 3 недель будут проверять готовность городских систем к чрезвычайным ситуациям.
- Власти призвали львовян экономнее потреблять газ и электроэнергию, и проверить собственную готовность к возможным отключениям света и тепла.
В ночь на 10 октября Россия нанесла мощнейший за последнее время удар по украинской энергосистеме. Это событие ускорило подготовку городов к следующим атакам. В частности, Львов готовится к различным сценариям.
В течение следующих 3 недель во Львове проверят готовность города к чрезвычайным ситуациям в случае отключения света и газа, передает 24 Канал со ссылкой на городской совет.
Какие тестирования будет проходить Львов в ближайшие недели?
Так, в конкретные дни во Львове будет происходить тестирование городских систем в режиме чрезвычайной ситуации:
- светофоры переведут в работу от аккумуляторов;
- запустят твердотопливные котельные;
- проверят буржуйки, водовозки и другое необходимое оборудование.
У горожан заранее извинились за возможные временные неудобства.
Обратите внимание! Львовян призывают сообщать на "Горячую линию города" 15 – 80, если они заметят какие-то сбои или неточности в работе систем.
Власти напомнили, что отопление включили уже в 285 социальных учреждениях: больницах, школах и садиках. Впрочем, на октябрь Львов имеет лимиты газа только для запуска этой инфраструктуры. Поэтому горожан просят немного экономнее потреблять газ и электроэнергию, чтобы иметь запас на холодные дни.
Также людям посоветовали проверить собственную готовность к возможным перебоям со светом и теплом, а именно проверить, работают ли генераторы, EcoFlow, павербанки и подготовить буржуйки, фонарики и теплую одежду.
Заметим, что Тернопольская ОВА тоже советует людям готовиться к отсутствию света.
Что известно о ситуации в энергосистеме?
- В результате массированного обстрела 10 октября Киев и еще 8 областей частично остались без света и воды. Там ввели аварийные отключения.
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала заявил, что Украина имеет достаточные запасы для энергетической безопасности на зиму, но нельзя застраховаться от всех возможных атак.
- Россияне изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Они атакуют меньшие объекты, которые потенциально менее защищены, чем большие.