Перевірять буржуйки і водовозки: у Львові звернулися до містян на тлі атак Росії
- У Львові протягом наступних 3 тижнів перевірятимуть готовність міських систем до надзвичайних ситуацій.
- Влада закликала львів'ян економніше споживати газ і електроенергію, та перевірити власну готовність до можливих відключень світла й тепла.
У ніч проти 10 жовтня Росія завдала найпотужнішого за останній час удару по українській енергосистемі. Ця подія пришвидшила підготовку міст до наступних атак. Зокрема, Львів готується до різних сценаріїв.
Упродовж наступних 3 тижнів у Львові перевірять готовність міста до надзвичайних ситуацій у разі відключення світла та газу, передає 24 Канал із посиланням на міську раду.
Які тестування проходитиме Львів у найближчі тижні?
Так, у конкретні дні у Львові відбуватиметься тестування міських систем у режимі надзвичайної ситуації:
- світлофори переведуть у роботу від акумуляторів;
- запустять твердопаливні котельні;
- перевірять буржуйки, водовозки та інше необхідне обладнання.
У містян заздалегідь попросили вибачення за можливі тимчасові незручності.
Зверніть увагу! Львів'ян закликають повідомляти на "Гарячу лінію міста" 15 – 80, якщо вони помітять якісь збої чи неточності в роботі систем.
Влада нагадала, що опалення увімкнули вже у 285 соціальних установах: лікарнях, школах і садочках. Втім, на жовтень Львів має ліміти газу лише для запуску цієї інфраструктури. Тому містян просять трохи економніше споживати газ і електроенергію, аби мати запас на холодні дні.
Також людям порадили перевірити власну готовність до можливих перебоїв зі світлом і теплом, а саме перевірити, чи працюють генератори, EcoFlow, павербанки та підготувати буржуйки, ліхтарики та теплий одяг.
Зауважимо, що Тернопільська ОВА теж радить людям готуватися до відсутності світла.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі?
- Внаслідок масованого обстрілу 10 жовтня Київ та ще 8 областей частково залишилися без світла та води. Там запровадили аварійні відключення.
- Експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу заявив, що Україна має достатні запаси для енергетичної безпеки на зиму, але не можна застрахуватися від усіх можливих атак.
- Росіяни змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі. Вони атакують менші об'єкти, які потенційно менш захищені, ніж великі.