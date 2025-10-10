Укр Рус
10 жовтня, 19:19
Перевірять буржуйки і водовозки: у Львові звернулися до містян на тлі атак Росії

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Львові протягом наступних 3 тижнів перевірятимуть готовність міських систем до надзвичайних ситуацій.
  • Влада закликала львів'ян економніше споживати газ і електроенергію, та перевірити власну готовність до можливих відключень світла й тепла.

У ніч проти 10 жовтня Росія завдала найпотужнішого за останній час удару по українській енергосистемі. Ця подія пришвидшила підготовку міст до наступних атак. Зокрема, Львів готується до різних сценаріїв.

Упродовж наступних 3 тижнів у Львові перевірять готовність міста до надзвичайних ситуацій у разі відключення світла та газу, передає 24 Канал із посиланням на міську раду.

Які тестування проходитиме Львів у найближчі тижні?

Так, у конкретні дні у Львові відбуватиметься тестування міських систем у режимі надзвичайної ситуації:

  • світлофори переведуть у роботу від акумуляторів;
  • запустять твердопаливні котельні;
  • перевірять буржуйки, водовозки та інше необхідне обладнання.

У містян заздалегідь попросили вибачення за можливі тимчасові незручності. 

Зверніть увагу! Львів'ян закликають повідомляти на "Гарячу лінію міста" 15 – 80, якщо вони помітять якісь збої чи неточності в роботі систем. 

Влада нагадала, що опалення увімкнули вже у 285 соціальних установах: лікарнях, школах і садочках. Втім, на жовтень Львів має ліміти газу лише для запуску цієї інфраструктури. Тому містян просять трохи економніше споживати газ і електроенергію, аби мати запас на холодні дні.

Також людям порадили перевірити власну готовність до можливих перебоїв зі світлом і теплом, а саме перевірити, чи працюють генератори, EcoFlow, павербанки та підготувати буржуйки, ліхтарики та теплий одяг.

Зауважимо, що Тернопільська ОВА теж радить людям готуватися до відсутності світла.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі?

  • Внаслідок масованого обстрілу 10 жовтня Київ та ще 8 областей частково залишилися без світла та води. Там запровадили аварійні відключення.
  • Експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу заявив, що Україна має достатні запаси для енергетичної безпеки на зиму, але не можна застрахуватися від усіх можливих атак.
  • Росіяни змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі. Вони атакують менші об'єкти, які потенційно менш захищені, ніж великі.