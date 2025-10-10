Упродовж наступних 3 тижнів у Львові перевірять готовність міста до надзвичайних ситуацій у разі відключення світла та газу, передає 24 Канал із посиланням на міську раду.

Які тестування проходитиме Львів у найближчі тижні?

Так, у конкретні дні у Львові відбуватиметься тестування міських систем у режимі надзвичайної ситуації:

світлофори переведуть у роботу від акумуляторів;

запустять твердопаливні котельні;

перевірять буржуйки, водовозки та інше необхідне обладнання.

У містян заздалегідь попросили вибачення за можливі тимчасові незручності.

Зверніть увагу! Львів'ян закликають повідомляти на "Гарячу лінію міста" 15 – 80, якщо вони помітять якісь збої чи неточності в роботі систем.

Влада нагадала, що опалення увімкнули вже у 285 соціальних установах: лікарнях, школах і садочках. Втім, на жовтень Львів має ліміти газу лише для запуску цієї інфраструктури. Тому містян просять трохи економніше споживати газ і електроенергію, аби мати запас на холодні дні.

Також людям порадили перевірити власну готовність до можливих перебоїв зі світлом і теплом, а саме перевірити, чи працюють генератори, EcoFlow, павербанки та підготувати буржуйки, ліхтарики та теплий одяг.

Зауважимо, що Тернопільська ОВА теж радить людям готуватися до відсутності світла.

