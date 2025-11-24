На Львовщине обесточены более 90 населенных пунктов: энергетики ликвидируют последствия непогоды
- На Львовщине из-за непогоды обесточены 25 населенных пунктов полностью и 67 частично.
- Для ликвидации последствий работают 27 бригад Львовоблэнерго, привлечено 116 работников и 40 единиц техники.
Во Львовской области продолжаются аварийно-восстановительные работы в электросетях. После снегопадов по состоянию на 10:00 24 ноября в результате непогоды обесточены 25 населенных пунктов полностью и 67 частично.
Жителей призывают не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.
Где на Львовщине исчез свет?
По данным Львовоблэнерго, в результате непогоды обесточены населенные пункты в южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская часть), Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская часть), западном РЭС (Жовковская, Мостиская часть).
Последствия непогоды ликвидируют 27 бригад Львовоблэнерго в составе 116 работников, привлечено 40 единиц техники.
Какова ситуация со светом в Украине?
В Минэнерго отметили, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине – без света более 60 тысяч потребителей. На Харьковщине из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Кроме этого, по данным Укрэнерго, в большинстве регионов Украины применят меры ограничения потребления в результате предыдущих российских атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей, то есть несколько больше, чем в воскресенье 23 ноября. Графики для промышленных потребителей будут действовать в эти же часы.