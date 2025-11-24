На Львовщине обесточены более 90 населенных пунктов: энергетики ликвидируют последствия непогоды

Во Львовской области продолжаются аварийно-восстановительные работы в электросетях. После снегопадов по состоянию на 10:00 24 ноября в результате непогоды обесточены 25 населенных пунктов полностью и 67 частично.

Жителей призывают не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

Смотрите также Групп с электроэнергией стало больше: когда не будет света во Львове и области 24 ноября

Где на Львовщине исчез свет?

По данным Львовоблэнерго, в результате непогоды обесточены населенные пункты в южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская часть), Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская часть), западном РЭС (Жовковская, Мостиская часть).

Последствия непогоды ликвидируют 27 бригад Львовоблэнерго в составе 116 работников, привлечено 40 единиц техники.

Какова ситуация со светом в Украине?