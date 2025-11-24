На Львівщині знеструмлено понад 90 населених пунктів: енергетики ліквідовують наслідки негоди
- На Львівщині через негоду знеструмлено 25 населених пунктів повністю та 67 частково.
- Для ліквідації наслідків працюють 27 бригад Львівобленерго, залучено 116 працівників і 40 одиниць техніки.
У Львівській області тривають аварійно-відновлювальні роботи в електромережах. Після снігопадів станом на 10:00 24 листопада внаслідок негоди знеструмлені 25 населених пунктів повністю та 67 частково.
Мешканців закликають не наближатись до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше як вісім метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
Де на Львівщині зникло світло?
За даними Львівобленерго, внаслідок негоди знеструмлені населені пункти у південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина), Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська частина), західному РЕМ (Жовківська, Мостиська частина).
Наслідки негоди ліквідовують 27 бригад Львівобленерго у складі 116 працівників, залучено 40 одиниць техніки.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
У Міненерго зазначили, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Окрім цього, за даними Укренерго, у більшості регіонів України застосують заходи обмеження споживання внаслідок попередніх російських атак на енергооб'єкти.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг, тобто дещо більше, ніж у неділю 23 листопада. Графіки для промислових споживачів діятимуть у ці ж години.