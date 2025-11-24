На Львівщині знеструмлено понад 90 населених пунктів: енергетики ліквідовують наслідки негоди

У Львівській області тривають аварійно-відновлювальні роботи в електромережах. Після снігопадів станом на 10:00 24 листопада внаслідок негоди знеструмлені 25 населених пунктів повністю та 67 частково.

Мешканців закликають не наближатись до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше як вісім метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Де на Львівщині зникло світло?

За даними Львівобленерго, внаслідок негоди знеструмлені населені пункти у південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина), Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська частина), західному РЕМ (Жовківська, Мостиська частина).

Наслідки негоди ліквідовують 27 бригад Львівобленерго у складі 116 працівників, залучено 40 одиниць техніки.

Яка ситуація зі світлом в Україні?