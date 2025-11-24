Мешканців закликають не наближатись до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше як вісім метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
Де на Львівщині зникло світло?
За даними Львівобленерго, внаслідок негоди знеструмлені населені пункти у південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина), Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська частина), західному РЕМ (Жовківська, Мостиська частина).
Наслідки негоди ліквідовують 27 бригад Львівобленерго у складі 116 працівників, залучено 40 одиниць техніки.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
У Міненерго зазначили, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Окрім цього, за даними Укренерго, у більшості регіонів України застосують заходи обмеження споживання внаслідок попередніх російських атак на енергооб'єкти.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг, тобто дещо більше, ніж у неділю 23 листопада. Графіки для промислових споживачів діятимуть у ці ж години.