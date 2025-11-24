Мешканців закликають не наближатись до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше як вісім метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Де на Львівщині зникло світло?

За даними Львівобленерго, внаслідок негоди знеструмлені населені пункти у південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина), Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська частина), західному РЕМ (Жовківська, Мостиська частина).

Наслідки негоди ліквідовують 27 бригад Львівобленерго у складі 116 працівників, залучено 40 одиниць техніки.

