В пятницу, 22 августа, без электроснабжения на Полтавщине остались 26 населенных пунктов. Причиной аварийных отключений стала непогода.

По региону пронесся ураган. Детали сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, передает 24 Канал.

Что известно об отключениях на Полтавщине?

По информации АО "Полтаваоблэнерго", без света остались 938 юридических и 9 211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской громадах.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения,

– написал чиновник.

Кроме того, в Пирятинской территориальной общине зафиксировано частичное повреждение кровель около 100 домов и падение деревьев. Сейчас информацию уточняют.

Где вскоре ожидают непогоду?

К слову, в субботу, 23 августа, ряд областей Украины накроет непогода. Для части регионов объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях – желтый уровень опасности.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В частности, дожди прогнозируют в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Также в Украине, за исключением западных и большинства северных регионов, обещают грозы. В то же время на востоке и юго-востоке страны днем местами пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.