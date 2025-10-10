В пятницу, 10 октября, на территории Полтавщины и Сумщины ввели графики отключения электроэнергии. Причиной стали российские удары по критической инфраструктуре.

Как действуют графики отключений света?

В Сумской области из-за российских обстрелов ввели графики аварийных отключений, сейчас они действуют для 10 очередей потребителей.

Напомним, графики аварийных отключений (ГАВ) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети,

Отмечается, что в таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что речь идет об аварийной ситуации.

Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".

Важно! Информация об аварийных отключениях обновляется в режиме реального времени и отображается в личном кабинете E-Svitlo и в одноименном приложении.

Графики аварийных отключений действуют и на территории Полтавской области. Причиной также стали последствия российских атак на объекты энергетики.

Объем разгрузки составляет 80 мегаватт. Энергетики отмечают, что меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы региона.

Начальник ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате падения обломков и прямых попаданий этой ночью был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов,

Также в результате атаки были повреждены частные дома.

Россия снова атаковала энергетику: последние новости