Россия ударила ракетами и дронами по Украине ночью 18 октября. Из-за обстрелов в Сумской области введены графики аварийных отключений для двух очередей.

Пока неизвестно, как долго они будут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Где отключили свет после атаки?

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в субботу, 18 октября, на Сумщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО). По состоянию на 11:47 они распространяются на потребителей 1-й и 2-й очередей.

Причиной обесточивания называют российскую агрессию на энергетическую инфраструктуру Украины.

Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении,

– напоминают специалисты.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменит НЭК "Укрэнерго".

Обратите внимание! ГАВ применяются при авариях, когда надо немедленно снизить мощности. В таких случаях продолжительность обесточивания неизвестна.