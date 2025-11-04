Графики будут действовать почти весь день: как и где будут выключать свет 5 ноября

В результате последних российских атак по энергообъектам Украины сохраняются ограничения в потреблении электроэнергии. В среду, 5 ноября, они будут действовать в течение почти всего дня.

Когда и где не будет света для бытовых и промышленных потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда не будет света 5 ноября?

Согласно сообщению Укрэнерго, в отдельных регионах Украины 5 ноября введут меры ограничения потребления. Они необходимы из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать с 07:00 до 21:00, объемом от 1 до 2 очередей. Для промышленных потребителей ограничения будут с 07:00 до 22:00.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– призвали энергетики.

Заметим, что время и объем введения ограничений могут меняться. В компании просят следить за информацией на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Последние заявления об энергетике: какая ситуация?