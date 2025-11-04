Графики будут действовать почти весь день: как и где будут выключать свет 5 ноября
- 5 ноября в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 07:00 до 21:00 для бытовых потребителей и с 07:00 до 22:00 для промышленных потребителей.
- Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно.
В результате последних российских атак по энергообъектам Украины сохраняются ограничения в потреблении электроэнергии. В среду, 5 ноября, они будут действовать в течение почти всего дня.
Когда и где не будет света для бытовых и промышленных потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также В некоторых регионах графики изменились: когда не будет света 4 ноября
Когда не будет света 5 ноября?
Согласно сообщению Укрэнерго, в отдельных регионах Украины 5 ноября введут меры ограничения потребления. Они необходимы из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать с 07:00 до 21:00, объемом от 1 до 2 очередей. Для промышленных потребителей ограничения будут с 07:00 до 22:00.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– призвали энергетики.
Заметим, что время и объем введения ограничений могут меняться. В компании просят следить за информацией на официальных страницах облэнерго вашего региона.
Последние заявления об энергетике: какая ситуация?
Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко посоветовал украинцам вместо повышения температуры в домах одеть дополнительный свитер, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Отмечается, что самые сложные часы для энергосистемы – с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. В эти часы советуют не включать мощную технику.
Украина нуждается еще в 750 миллионах долларов, которые нужны для закупки газа на зиму. ЕС выделит дополнительные 127 миллионов евро на поддержку украинской энергосистемы.